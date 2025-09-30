В Приоратском парке восстановили дорожку вдоль Черного озера

Обновлены пешеходные дорожки от Банного переулка до Приоратского дворца и от Черного озера до улицы Леонова, а также выровнена площадка вблизи д. 64А по улице Чкалова и часть Кутепкиной горки. Общая площадь проводимых работ составила около 2 тысяч квадратных метров.

Обустроены карманы под скамейки и урны. Верхний слой покрытия дорожки выполнен из отсева плотных горных пород. По обеим сторонам сделаны бровки, восстановлен партерный газон.

На втором этапе будет отремонтирована часть Императорской дороги от Киевской улицы до Филькиного озера. Работы запланированы на октябрь.

Восстановление дорожно-тропиночной сети в Приоратском парке проводится по заказу Паркового агентства Ленинградской области в рамках мероприятий по содержанию Приоратского парка.