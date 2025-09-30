Ленинградцы проверят финансовую грамотность на всероссийском онлайн-зачете
С 7 по 28 октября 2025 года Банк России проведет VIII Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности.
К участию приглашаются жители Ленинградской области — взрослые, школьники и семьи. Мероприятие пройдет в онлайн-формате на сайте finzachet.ru
Зачет поможет участникам оценить, насколько они умеют управлять личными финансами, распознавать уловки мошенников и планировать бюджет. Каждый, кто справится с заданиями, получит персональный сертификат. Участвовать можно несколькими способами. В рамках индивидуального зачета взрослые и дети отвечают на вопросы самостоятельно.
Задания для взрослых построены на жизненных ситуациях, а для младших школьников представлены в формате игры. Семейный зачет позволяет команде из членов семьи разных возрастов вместе проверить свои финансовые знания.
Подробная информация и регистрация доступны на официальном сайте проекта finzachet.ru.