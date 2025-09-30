Ленинградцы проверят финансовую грамотность на всероссийском онлайн-зачете

К участию приглашаются жители Ленинградской области — взрослые, школьники и семьи. Мероприятие пройдет в онлайн-формате на сайте finzachet.ru

Зачет поможет участникам оценить, насколько они умеют управлять личными финансами, распознавать уловки мошенников и планировать бюджет. Каждый, кто справится с заданиями, получит персональный сертификат. Участвовать можно несколькими способами. В рамках индивидуального зачета взрослые и дети отвечают на вопросы самостоятельно.

Задания для взрослых построены на жизненных ситуациях, а для младших школьников представлены в формате игры. Семейный зачет позволяет команде из членов семьи разных возрастов вместе проверить свои финансовые знания.

Подробная информация и регистрация доступны на официальном сайте проекта finzachet.ru.