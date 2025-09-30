В Ленобласти стартовали мероприятия Большой учительской недели

«В Ленинградской области проходит Большая учительская неделя. Это повод не только отметить профессиональные достижения педагогов, но и подчеркнуть их роль в воспитании подрастающего поколения. В течение недели для учителей пройдут церемонии чествования, тематические конференции и акции, а также традиционный областной праздник в Мариинском театре. Всё это для того, чтобы каждый педагог смог почувствовать признание, уважение и благодарность за свой ежедневный труд и вклад в образование детей», - прокомментировала председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва

В ходе Большой учительской недели 47 регион отметит не только Международный День учителя, но и поздравит преподавателей, мастеров и сотрудников колледжей, техникумов и вузов с Днем среднего профессионального образования, которое в этом году празднует 85-летие.