Ленобласть определила лучших знатоков финансов среди старшего поколения
В Ленинградской области прошел финал регионального этапа IV Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности для старшего поколения. 59 пенсионеров из региона и Санкт-Петербурга соревновались в решении практических кейсов, чтобы представить область на всероссийском уровне.
Рубрики: Общество
Мероприятие прошло в Доме Правительства Ленинградской области под председательством первого заместителя Председателя Правительства ЛО — председателя комитета финансов Романа Маркова.
Участники продемонстрировали свою финансовую грамотность, решая 28 конкурсных заданий, смоделированных на основе жизненных ситуаций, а атмосферу честного и доброжелательного состязания поддерживали члены жюри и волонтёры.
Яркими моментами программы стали чайная пауза и концерт, подготовленный студентами Ленинградского областного колледжа культуры и искусства.
Поздравляем победителей чемпионата с победой, а всех желающих приглашаем попробовать свои силы в следующем, V-м Всероссийском чемпионате, который состоится в 2026 году.
