89 субъектов – одна страна

29 сентября в региональном Штабе общественной поддержки «Единой России» областной Центр патриотического воспитания совместно с Ресурсным добровольческим центром Ленинградской области организовали встречу молодых активистов Гатчинского округа с ветераном боевых действий, участником специальной военной операции Сергеем Лущилиным.

На площадке Штаба собрались активисты студенческих отрядов, школьники – представители добровольческого и патриотического актива.

Сергей Лущилин рассказал ребятам о своем участии в спецоперации, куда он ушел в феврале 2023 года добровольцем. Служил в разведке, дослужился до командира, получил три ранения. Третье оказалось тяжелым – во время вражеской беспилотной атаки боец потерял ногу, много времени провел в госпиталях и теперь продолжает восстанавливаться после ранения и ведет активную патриотическую работу.

Молодежь задавала много вопросов – о трудностях военной жизни, о боевом братстве, о наградах. Ребят интересовали боевые задачи, которые приходилось выполнять участнику СВО, как отреагировали его близкие на подписание контракта, слушают ли бойцы музыку на фронте, и видел ли он там северокорейских солдат, которые помогают нашим защитникам.

Отвечая на вопросы ребят о военных буднях, Сергей Николаевич упомянул и разведку боем, и что брали языка, а главное, рассказал об особом фронтовом гостеприимстве и крепкой армейской дружбе, когда каждый уверен в своем товарище, как в самом себе, и даже после демобилизации все военнослужащие поддерживают связь друг с другом.

Участники встречи интересовались, получают ли бойцы посылки, которые собирают жители для фронта – подарки, письма, гуманитарную помощь. Сергей Лущилин признался, что военные очень благодарны всем, кто присылает помощь фронту и лично бойцам, все посылки приходят по назначению, но особенно трепетное отношение вызывают детские письма и открытки, написанные искренне, а не под диктовку учителей и воспитателей. Одно такое письмо, полученное в зоне боевых действий от малыша-детсадовца, Лущилин носил с собой в кармане военной формы вместе с фотографией своей семьи. «Эти детские письма на фронт действительно греют душу и, честно говоря, нередко вызывают скупую мужскую слезу», – признался Сергей Николаевич.

После встречи с ветераном СВО ребята приняли участие во всероссийской акции в честь Дня воссоединения с Донбассом и Новороссией, выстроившись цифрой 89 – по числу российских регионов. Акция прошла при поддержке Росмолодежи во всех столицах субъектов России.

Андрей Соколов