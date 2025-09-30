Школьники - ещё ближе к земле

Аграрии готовят смену: в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в сельских школах Гатчинского округа открываются профильные классы. Будущие агрономы, зоотехники, птицеводы и овощеводы получают азы востребованной профессии уже в школьные годы и, возможно, в недалекой перспективе пополнят ряды тружеников сельского хозяйства гатчинской земли.

В Войсковицкой школе № 1 старт новому образовательному проекту был дан 26 сентября. Среди его партнеров – Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины и племенная птицефабрика «Войсковицы». Ученики агротехнологических классов получат углубленные знания в сфере птицеводства и освоят первую рабочую профессию. Помимо теории, юных агротехников ждет практика под руководством специалистов.

На мероприятии в честь запуска агротехнологических классов всех приветствовали почетные гости: заместитель главы администрации Гатчинского округа по экономике и цифровому развитию Галина Никифорова, ветеран птицефабрики «Войсковицы» Лариса Немова, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко.

- Очень рада, что тема открытия профильных классов так хорошо продвигается в Гатчинском округе. Безусловно, в Войсковицах, где так сильны традиции птицеводства, учащиеся профильных классов получат знания и опыт от профессионалов с большой буквы, – подчеркнула Татьяна Викторовна.

Также на празднике присутствовали представители университетов, генеральный директор птицефабрики «Войсковицы» Срина Бури. От Агентства по обеспечению деятельности АПК Ленобласти гостей приветствовала главный аналитик отдела центра компетенций Ульяна Ходзицкая.

Проректор по профориентационной работе и молодежной политике аграрного университета Анатолий Ким в своем выступлении отметил: «Мы видим, как растет интерес молодежи к сельскому хозяйству, и наша задача – дать им возможность получить качественное образование и практические навыки с самых ранних этапов. Сотрудничество с племенной птицефабрикой «Войсковицы» позволяет нам сделать обучение максимально приближенным к реальным условиям производства. Ребята смогут не только узнать тонкости птицеводства, но и получить первую рабочую профессию, что, безусловно, повысит их конкурентоспособность на рынке труда».

В день открытия учеников агротехнологических классов познакомили с основными направлениями работы: от биотехнологий и генной инженерии до использования дронов и роботов в сельском хозяйстве. Школьники узнали о птицеводстве, научились определять качество яиц, им рассказали про «лошадиную стоматологию» и много всего интересного и полезного.

Сельские школы Гатчинского округа идут по пути практической профориентации своих учеников: первый агрокласс был открыт осенью прошлого года в Большеколпанской школе. Это направление активно поддерживает комитет по агропромышленному комплексу Ленинградской области.

Андрей Соколов

Фото организаторов