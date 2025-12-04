Ленинградская область расширяет доступ к техническим средствам реабилитации для людей с инвалидностью

Регион гарантирует предоставление 32 видов технических средств. В их число входят: функциональные кровати с механическим приводом для детей-инвалидов, специальные ванны-сиденья, приборы для письма шрифтом Брайля, глюкометры и другие необходимые устройства. Для оформления права на ТСР гражданину следует обратиться в уполномоченную организацию, работающую с электронным сертификатом. Также предусмотрена возможность получить компенсацию части расходов при самостоятельном приобретении технического средства.

В регионе работают 18 пунктов проката ТСР, доступных не только для людей с инвалидностью, но и для тех, кто временно оказался в трудной жизненной ситуации. Здесь можно взять во временное пользование средства для адаптации к окружающей среде, ухода за больными и пожилыми людьми, лечения и реабилитации в домашних условиях. Сотрудники пунктов проводят бесплатные консультации по правилам использования техники в быту.

Право на безвозмездное получение ТСР имеют отдельные категории граждан: ветераны ВОВ и несовершеннолетние узники фашизма, дети-инвалиды и инвалиды I группы (проживающие в области не менее 5 лет), граждане с доходом ниже 1,5 прожиточного минимума, участники СВО и члены их семей. Актуальную информацию о наличии средств в конкретном пункте проката жители могут узнать онлайн через электронную витрину на сайте Центра социальной защиты населения. С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке: https://cszn.info/public/rental-tech-equipment.

В случае возникновения вопросов в сфере предоставления технических средств реабилитации жители Ленинградской области могут обратиться за консультацией в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по единому бесплатному номеру телефона: 8-(800)-100-00-01.