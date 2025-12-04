Участникам СВО — дополнительная мера соцподдержки

Как отметил в своем Телеграм-канале Губернатор Ленинградской области, претендовать на получение помощи смогут участники, проживающие на территории Ленинградской области и не имеющие инвалидности по тугоухости, но при этом нуждающиеся в слуховом аппарате по медицинским показаниям.

Порядок получения слухового аппарата доступен по ссылке: https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/89348/

Финансирование программы будет осуществляться за счёт средств областного бюджета.

Участникам СВО, получившим увечье (ранение, контузию, травму) в ходе выполнения задач специальной военной операции, в Ленинградской области также установлена единовременная денежная выплата, размер которой составляет от 500 тыс. до 1 млн руб., выплата производится за каждое ранение.