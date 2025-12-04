Х Юбилейный Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал

МБКБ-2025 проводится при поддержке Президента Российской Федерации в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в честь года Защитника Отечества и в поддержку Специальной военной операции.

В качестве почётных гостей МБКБ-2025 выступят Герои Советского Союза и Российской Федерации, участники СВО, видные общественные, политические и религиозные деятели, представители зарубежных посольств и консульств.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин высоко оценивает значимость проекта в деле укрепления патриотического воспитания молодежи и воспитания традиционных духовно-нравственных ценностей, расширения культурных дружественных молодежных связей среди молодежи Российской Федерации, бывших стран СНГ и дружественных нам стран зарубежья.

В своих приветствиях участникам бала Президент России отмечает безусловно благую цель проекта: «стремление воспитывать молодежь на основе непреходящих ценностей патриотизма, гражданственности, уважения к нашим историческим, культурным традициям», а также подчеркивает, что проект «послужит сбережению замечательных традиций кадетского братства, укреплению связи времен и поколений, преемственности патриотических идеалов и ценностей, которыми по праву славится наша страна. И, конечно, будет содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества».

Руководитель проекта, президент благотворительного фонда по поддержке социально-экономических программ Юлия Кирпичникова: «Участники МБКБ-2025 – это кадеты, школьники, курсанты и студенты из 1670 образовательных, социальных и молодежных учреждений из всех субъектов Российской Федерации. У большинства ребят родные и близкие выполняют свой долг по защите Родины в зоне Специальной военной операции.

Также в мероприятии примут участие 272 иностранных граждан – представители молодежи из 62 двух стран мира.

Проект проходит ежегодно в Москве с 2016 г. и стал за это время одним из самых любимых кадетских мероприятий, и не только среди кадетов. Уже который год участниками МБКБ являются курсанты и студенты высших образовательных учреждений. Также, с каждым годом расширяется участие зарубежной молодежи. Это показывает, что у нас много друзей и единомышленников за рубежом, что культура, история, традиционные ценности – это тот мост между людьми, который нас всех соединяет, который является основой нашей нравственности и духовности, основой дружбы. И я уверена, что скоро

молодежь всего мира будет принимать участие в нашем прекрасном и всеми любимом празднике.»

Председатель оргкомитета МБКБ, лидер фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Сергей Миронов: «Очень важно, что мероприятие позволяет его участникам окунуться в патриотическую атмосферу прошлого и глубже погрузиться в историю России. Это помогает сохранять и передавать молодёжи ценности, которые являются основой для формирования личности патриота. Именно поэтому в проекте участвуют лучшие из лучших, чтобы показать всему миру, что они гордятся своей страной, ее победами и будут всегда стоять на защите своего Отечества»

Председатель координационного комитета МБКБ, председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов: «Преемственность поколений - залог успешного будущего. Учащиеся кадетских корпусов уже сегодня являются достойной сменой Героев, которые защищали свое Отечество в трудные времена и приумножали славу Отчизны, не только в ратном деле, но и в науках, искусствах, в общественных делах и спорте. Многие из выпускников стали участниками специальной военной операции, награждены государственными наградами и являются примером для порастающего поколения, Героями Отечества».

В ставшей уже традиционной программе бала классические бальные композиции: полонез, вальсы (испанский, фигурный и гавот), падеграс, французская и московская кадрили, мазурка, полька, вальс-миньон, краковяк и др. Участники заранее готовятся и показывают удивительное мастерство и легкость, девушки готовят изысканные наряды, юноши строги в великолепии мундиров и эполет.

На сцене Гостиного двора выступают творческие коллективы, заслуженные артисты Российской Федерации, выдающиеся деятели культуры и сами участники, заранее подготавливающие номера концертной программы, воспитанники Школы МБКБ.

Кульминацией церемонии открытия МБКБ-2025 станет масштабное событие: все участники торжественного мероприятия совместно исполнят песню, специально написанную для кадетов членом Попечительского Совета МБКБ, заслуженным артистом России и депутатом Государственной Думы Денисом Майдановым. Эта композиция уже успела стать поистине народной в кадетской среде, объединив сердца кадет со всей страны. Данное выступление будет представлено Денисом Майдановым на официальную фиксацию в качестве рекорда России по самому массовому единовременному исполнению песни.

Информация и фотографии предоставлены пресс-центром МБКБ