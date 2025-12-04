Новогодний праздник в Приоратском парке приглашает гостей!
Парковое агентство Ленинградской области приглашает на новогодний праздник «Приоратская сказка», который пройдет 13 декабря в 11:30 в Приоратском парке Гатчины вблизи Водонапорной башни.
Гостей праздника будут встречать сказочные персонажи, которые пригласят всех ребят, кто верит в чудеса, в волшебное путешествие с веселыми музыкальными приключениями, играми и задачками на смекалку.
Самые смелые и активные участники праздника обязательно встретят Дедушку Мороза и Снегурочку, которые лично поздравят всех с наступающим Новым годом.
В программе праздника «Приоратская сказка»: интерактивная программа, зимние игры и забавы, можно будет сфотографироваться с ростовыми фигурами и поиграть в снежки со Снеговиком, увидеть дрессированных животных и, конечно, загадать самое заветное желание.
В завершении праздника на большой новогодней елочке юные волшебники зажгут огни, а Дед Мороз и Снегурочка лично поздравят победителей конкурса елочных игрушек «Приоратская сказка». Работы всех участников украсят новогоднюю ель и другие деревья Приоратского парка.
Вход на праздник свободный.