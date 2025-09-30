Поиск на сайте
«Учусь — делаю»

Ленобласть использует опыт Беларуси в подготовке кадров для креативных индустрий и лёгкой промышленности.

Рубрики:  Образование

Губернатор Александр Дрозденко посетил Минский государственный колледж индустрии моды. Цель — изучить практику подготовки кадров на стыке образования и реального производства.

Колледж оснащен самым современным швейным оборудованием, которое используется одновременно в учебном процессе и для выполнения промышленных заказов.

Прямая польза для Ленобласти:

Уникальная модель «учусь — делаю» может быть успешно внедрена в регионе. Это станет импульсом для:

  • создания современных швейных кластеров — новых производственных площадок;
  • появления высококвалифицированных рабочих мест для молодежи;
  • поддержки малого и среднего бизнеса в сфере моды и дизайна;
  • развития локальных брендов, которые смогут конкурировать не только внутри региона, но и за его пределами.