«Учусь — делаю»
Ленобласть использует опыт Беларуси в подготовке кадров для креативных индустрий и лёгкой промышленности.
Рубрики: Образование
Губернатор Александр Дрозденко посетил Минский государственный колледж индустрии моды. Цель — изучить практику подготовки кадров на стыке образования и реального производства.
Колледж оснащен самым современным швейным оборудованием, которое используется одновременно в учебном процессе и для выполнения промышленных заказов.
Прямая польза для Ленобласти:
Уникальная модель «учусь — делаю» может быть успешно внедрена в регионе. Это станет импульсом для:
- создания современных швейных кластеров — новых производственных площадок;
- появления высококвалифицированных рабочих мест для молодежи;
- поддержки малого и среднего бизнеса в сфере моды и дизайна;
- развития локальных брендов, которые смогут конкурировать не только внутри региона, но и за его пределами.
