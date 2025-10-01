Кто останется без воды в Гатчине 2 октября?

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ по утечке на водопроводе ул. Южная д.11 02.10.25 г. с 9:00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

г. Гатчина, ул. Рошаля д.25, Южная д.11,13,14. ул. Воскова д.46,46А,48

В связи с производством работ по монтажу ПГ на линии вновь проложенного водопровода 02.10.2025г с 09:00 и до 11:00 будет отключено холодное водоснабжение по адресам: ул. Хохлова, д.21 и 23; ул. Гагарина, д.5 и 5А; пр.25 Октября, д.26 (д/сад "Дарина") и 28.