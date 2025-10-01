Ленобласть приступает к расчистке лесов
Губернатор Ленинградской области анонсировал старт пятилетней программы «Чистые леса Ленинградской области» с 1 января 2026 года. Цель программы — сделать системной работу по расчистке леса от сухостоя и завалов.
Рубрики: Экология
Заявление о старте программы Александр Дрозденко сделал сегодня в ходе рабочей поездки в Республику Беларусь, где делегация Ленобласти ознакомилась с новыми образцами лесохозяйственной техники.
«1 января 2026 в Ленобласти стартует пятилетняя программа «Чистые леса Ленинградской области».
Цель программы — сделать системной работу по расчистке леса от сухостоя и завалов. Одновременно это добавит надежности электроснабжению.
У белорусов планируем закупить лесохозяйственную технику:
- компактные лесные машины для вырубки аварийных деревьев;
- мобильные дробилки, которые прямо в лесу превращают ветки и стволы в щепу для укрепления дорог.
- внедорожные мотоциклы для патрулирования лесов в заповедниках и популярных местах отдыха.
Отдельную партию мотовнедорожников планируем с фондом «Ленинградский рубеж» приобрести для фронта», — написал Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.
