Ленобласть приступает к расчистке лесов

Заявление о старте программы Александр Дрозденко сделал сегодня в ходе рабочей поездки в Республику Беларусь, где делегация Ленобласти ознакомилась с новыми образцами лесохозяйственной техники.

«1 января 2026 в Ленобласти стартует пятилетняя программа «Чистые леса Ленинградской области».

Цель программы — сделать системной работу по расчистке леса от сухостоя и завалов. Одновременно это добавит надежности электроснабжению.

У белорусов планируем закупить лесохозяйственную технику:

компактные лесные машины для вырубки аварийных деревьев;

мобильные дробилки, которые прямо в лесу превращают ветки и стволы в щепу для укрепления дорог.

внедорожные мотоциклы для патрулирования лесов в заповедниках и популярных местах отдыха.

Отдельную партию мотовнедорожников планируем с фондом «Ленинградский рубеж» приобрести для фронта», — написал Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.