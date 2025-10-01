«Первые волшебники на пути добра»

В конкурсной программе приняли участие семь команд сотрудников детских дошкольных учреждений Гатчинского муниципального округа:

- «Танцуй сердцем» - детский сад №54,

- «Белогорочка» - Белогорская начальная школа – сад,

- «Экспромт» - дошкольное отделение Сиверской гимназии,

- «Вселенная детства» - детский сад №11 г. Гатчина,

- детский сад №28 д. Лампово,

- «Весенняя капель» - детский сад № 8 г. Гатчина,

- «Вдохновение» - Минская начальная школа - детский сад.

Оценивало выступления конкурсантов жюри в составе: старшего методиста Гатчинского методического центра при комитете образования Гатчинского муниципального округа Е.В. Каймаковой, заместителя начальника отдела по взаимодействию и управлению учреждениями комитета по культуре и туризму администрации Гатчинского муниципального округа Ленинградской области С.В. Михаленко и главного специалиста сектора местного самоуправления отдела взаимодействия с общественными объединениями комитета по местному самоуправлению администрации Гатчинского муниципального округа Н.С. Мухановой.

Удивительно теплая атмосфера царила в зале. Работники детских садов поддерживали друг друга, аплодировали своим коллегам. Игра на народных инструментах мелодии "народного рока", песни, хореографические номера и даже театрализованное представление были подготовлены и исполнены с большой любовью и желанием поделиться частичкой души со зрителями. Программу фестиваля дополнили и украсили: юные вокалисты образцового самодеятельного коллектива вокальной студии «Звуки радости» и детского хореографического коллектива "Комплимент", молодёжный хореографический коллектив "Созвездие".

Все участники огромные молодцы – креативные творческие и, несомненно, победители! Каждый коллектив был награжден Дипломом за победу в той или иной номинации, тортами и сладкими призами от администрации Сиверского территориального управления и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Л.А. Тептиной и О.В. Белова.

Администрация СККЦ "Юбилейный" благодарит руководителя клубного формирования "Сиверские узоры" О.В. Круглову за изготовление чудесных подарочных сумочек для участников фестиваля.

«Первые волшебники на пути добра» - это не только возможность продемонстрировать свои таланты, но и прекрасный шанс открыть для себя новые горизонты, обменяться идеями, получить вдохновение и обрести новых друзей.

Елена Жеребцова