Серебро чемпионата мира - у гатчинского спортсмена

Чемпионат проходил с 10 по 23 сентября в Болгарии в городе Албена. Борис Поска выступал в самой тяжелой весовой категории - свыше 110 кг. Он без поражений дошел до финала, где в упорной борьбе уступил турецкому спортсмену.

«Да, пусть не золото, но серебряная медаль чемпионата мира и титул вице-чемпиона мира и мастера спорта международного класса в супертяжелом весе едут на малую Родину - в Сиверский!», - поделился Борис Поска.

Поздравляем спортсмена и тренера ЦПС «Ника» Романа Николаева, подготовившего спортсмена.