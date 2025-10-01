Серебро чемпионата мира - у гатчинского спортсмена
Борис Поска, тренирующийся в Центре подготовки спортсменов Гатчинского муниципального округа «Ника», стал серебряным призером чемпионата мира по армрестлингу 2025 года.
Чемпионат проходил с 10 по 23 сентября в Болгарии в городе Албена. Борис Поска выступал в самой тяжелой весовой категории - свыше 110 кг. Он без поражений дошел до финала, где в упорной борьбе уступил турецкому спортсмену.
«Да, пусть не золото, но серебряная медаль чемпионата мира и титул вице-чемпиона мира и мастера спорта международного класса в супертяжелом весе едут на малую Родину - в Сиверский!», - поделился Борис Поска.
Поздравляем спортсмена и тренера ЦПС «Ника» Романа Николаева, подготовившего спортсмена.
