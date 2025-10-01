Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

В Гатчине прошла церемония посвящения в кадеты

Сегодня прошла торжественная церемония посвящения в кадеты Гатчинских морских кадетских классов имени адмирала А.А. Комарицына. Это значимое мероприятие проходит в Гатчине уже 26-й раз.

Рубрики:  Образование

В яркий солнечный день у стелы «Гатчина – город воинской славы» присягу принимали ученики седьмых классов Гатчинской школы №11 – сорок мальчишек и девчонок.

По традиции официальная часть мероприятия следовала строго утвержденному сценарию – тут и исполнение гимна, и вынос знамен, и клятва кадетов, и парадный марш, и сотни памятных фотографий. 

Поздравить юных кадетов со столь важным событием в их жизни собрались не только родители, но и почетные гости - представители комитета образования, Гатчинского морского собрания, Общественной палаты Гатчинского округа и других общественных организаций. 

 