В Гатчине прошла церемония посвящения в кадеты
Сегодня прошла торжественная церемония посвящения в кадеты Гатчинских морских кадетских классов имени адмирала А.А. Комарицына. Это значимое мероприятие проходит в Гатчине уже 26-й раз.
Образование
В яркий солнечный день у стелы «Гатчина – город воинской славы» присягу принимали ученики седьмых классов Гатчинской школы №11 – сорок мальчишек и девчонок.
По традиции официальная часть мероприятия следовала строго утвержденному сценарию – тут и исполнение гимна, и вынос знамен, и клятва кадетов, и парадный марш, и сотни памятных фотографий.
Поздравить юных кадетов со столь важным событием в их жизни собрались не только родители, но и почетные гости - представители комитета образования, Гатчинского морского собрания, Общественной палаты Гатчинского округа и других общественных организаций.
