В Гатчине прошла церемония посвящения в кадеты

В яркий солнечный день у стелы «Гатчина – город воинской славы» присягу принимали ученики седьмых классов Гатчинской школы №11 – сорок мальчишек и девчонок.

По традиции официальная часть мероприятия следовала строго утвержденному сценарию – тут и исполнение гимна, и вынос знамен, и клятва кадетов, и парадный марш, и сотни памятных фотографий.

Поздравить юных кадетов со столь важным событием в их жизни собрались не только родители, но и почетные гости - представители комитета образования, Гатчинского морского собрания, Общественной палаты Гатчинского округа и других общественных организаций.