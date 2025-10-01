Вместе мы — сила!

РСО — крупнейшая молодёжная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 400 тысяч молодых людей из 85 субъектов РФ. Кроме того, организация занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развитием творческого и спортивного потенциала молодёжи.

Члены студенческого педагогического отряда «Сознание» приняли активное участие в организации данного мероприятия, работая как волонтеры и кураторы в течение всех трёх дней. Кроме того, они выступили с творческим номером и заняли первое место в спартакиаде. Личный успех сопутствовал и командиру — Эльвире Стан, которая была удостоена званий самого активного волонтера и лучшего командира регионального отделения.

В программе мероприятия было множество активностей не только для опытных членов отрядов, но и для гостей — студентов высших и средних профессиональных учебных заведений Ленинградской области. Так, студенты Гатчинского Государственного университета смогли познакомиться с направлениями отрядов, молодежно-патриотической акцией «Ладожский десант», проявить себя в творчестве и спорте, а также душевно провести время с песнями под гитару на общей отрядной спевке.

Студенческие отряды — это настоящая школа жизни для молодёжи, где можно найти друзей, раскрыть таланты и получить бесценный опыт.