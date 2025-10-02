Пойдём по стопам!

Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, трудно подобрать обувь, мешает «косточка», немеют пальцы – приходите на консультацию к гатчинским ортопедам-травматологам: высококвалифицированные специалисты поставят диагноз, назначат лечение, прооперируют по технологии «быстрого пути» – и всё по полису ОМС.

5 и 25 октября в Гатчинской городской поликлинике на

ул. Урицкого, 1 пройдет День стопы и кисти: врачи травматологи-ортопеды проведут прием взрослых жителей Гатчинского округа с заболеваниями стоп и кистей – как по предварительной записи, так и в порядке очереди. Если в результате обследования будет рекомендована операция, вы сможете сделать ее в комфортных условиях в Гатчине – быстро и бесплатно.

Кому рекомендуется нанести визит ортопедам, и почему медики решили провести специальный День стопы и кисти? Объясняет заведующий травматологическим отделением Гатчинской КМБ, врач травматолог-ортопед Кирилл Турбин:

- Пациентов с патологиями стопы и кисти очень много. Они терпят годами боль и дискомфорт и не знают, куда обратиться. В Гатчинской клинике есть узкие специалисты, которые занимаются именно кистью и стопой – травматологи-ортопеды. Мы владеем всеми методиками операций, у нас есть все необходимые инструменты, импланты, новейшее оборудование и большой опыт работы, поэтому мы готовы всем помогать в рамках ОМС.

- О каких патологиях идет речь?

- Если мы говорим о стопе, это халюс вальгус – в просторечье, кривые пальцы, боли в стопе при ходьбе, после ходьбы, боли в голеностопном суставе, последствия травм, неправильно сросшиеся либо несросшиеся переломы, искривления стоп – кнаружи, внутрь и т.д. Собственно, главные симптомы – это боли в стопе и невозможность подобрать обувь, плюс эстетический аспект.

- А пресловутая «косточка»?

- Это и есть искривление пальцев – вальгусная деформация большого пальца стопы, или «шишка» на стопе.

- Как долго длится реабилитационный период после операции на стопах?

- Это зависит от диагноза. Есть передний отдел стопы – кривые пальцы, «косточка», есть средний отдел – между пальцами и голеностопом и есть задний отдел – это голеностопный сустав. Патологии совершенно разные, и операции нужны разного объема.

Если мы говорим про стандартную «шишку» на ноге, стандартный халюс вальгус или халюс ригидус – искривление пальцев, масштаб бедствия мы узнаем пос-ле рентгена, но в любом случае на следующий день после операции можно ходить в специальном сапожке Барука почти с полной нагрузкой. Носить сапожок надо 30–35 дней, потом рентген-контроль – и всё.

- Кисти: с какими проблемами стоит обращаться?

- Болезней очень много. Самая распространенная – онемение в пальцах, и дело тут, как правило, не в неврологии – это лечится кистевыми хирургами. Контрактура пальцев, контрактура Дюпюитрена (ладонный фиброматоз) – рубцовое перерождение сухожилий ладоней без воспалительного процесса, боли в кисти любого генеза. Пациент придет на консультацию, и мы либо исключим нашу кистевую патологию и направим к нужному специалисту, либо, если это кистевая проблема, займемся лечением.

- После операции кривизна и боли должны исчезнуть?

- Мы будем делать операцию, которая должна помочь. Если операция не помогает, ее не надо делать. Болезни разные. Если палец двадцать лет был кривым, его нельзя зараз взять и распрямить. Но в любом случае надо разбираться: пациент придет, мы посмотрим, поговорим и найдем пути решения.

- На консультацию надо приносить какие-то снимки?

- Лучше прийти с рентгенограммой – для экономии времени. Если речь идет о стопе, рентген надо обязательно делать стоя – это называется «с нагрузкой», чтобы посмотреть распластанность, насколько кривые пальцы. Если рентгенограмм у вас нет, мы их сделаем в тот же день и дальше уже определим – либо это будет консервативное лечение (стельки, ортопедическая обувь и т.д.), либо назначим дату операции. Что касается кистей, достаточно сделать просто рентген, а дальше посмотрим.

- Как будет проходить День стопы и кисти, куда обращаться пациентам?

- День стопы и кисти будет проводиться дважды – 5 и 25 октября, потому что патологий очень много. Прием пройдет в поликлинике-«семиэтажке» с 10.00 до 14.00. Достаточно просто зайти в поликлинику, и на первом этаже при входе вы увидите указатель с номерами кабинетов, где проходит прием, либо вас проводит медрегистратор.

Можно заранее записаться на конкретное время через контакт-центр Гатчинской поликлиники по телефону: 8 (81371) 78-075, чтобы не ждать в очереди. При звонке нужно сообщить оператору, что вы хотите записаться на День стопы и кисти с такой-то патологией – так будет удобнее и быстрее.

Екатерина Дзюба