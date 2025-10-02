В Гатчине написали юбилейный Литературный диктант

Юбилейный Литературный диктант в Гатчине уже не в первый раз состоялся в Центральной библиотеке имени А.С. Пушкина. В этом году диктант написал 51 человек. И поскольку библиотека находится на Аэродроме, большинство участников акции – ее завсегдатаи, старшеклассники Гатчинской школы № 2. Шансы показать достойный результат у ребят высокие, ведь их учит известный в городе филолог – Зифа Каюмовна Исламова.

20 вопросов и 51 участник

Цель проекта – развитие культуры чтения. Но не через написание под диктовку литературных текстов, как можно подумать. Участникам акции предлагают проверить себя с помощью теста. Он состоит из 20 вопросов, на решение отводится час. Практичес-ки в каждом вопросе вариант ответа можно выбрать из четырех предложенных, однако есть задания, где ответ нужно вписать самим. В этом году таких было два: отгадать второе имя пушкинских «Мыслей на дороге» («Путешествие из Москвы в Петербург») и назвать первое произведение из трилогии советского писателя Анатолия Рыбакова («Кортик. Бронзовая птица. Выстрел»).

Поскольку мероприятие проходит только оффлайн, велик соблазн подсмотреть, что написал сосед по парте. Тем более что каждая площадка Литературного диктанта подводит итоги и награждает победителя (по правилам акции, набравшие 80 и более баллов из 100 возможных получают диплом отличника).

Но всё-таки, как отмечают организаторы, смысл диктанта заключается в том, чтобы освежить знания и узнать что-то новое для себя, посмотреть на русскую литературу с другого ракурса. Именно поэтому участие в нем анонимное, а результаты можно узнать по индивидуальному номеру, присвоенному на площадке.

Не только классика

Стихотворение Александра Сергеевича на стене пообещало: здесь мы найдем «тайный глас» души писателя. И вот его «Маленькие трагедии» и «Мысли на дороге» уже заговорили с нами в первых вопросах теста. К великому классику присоединились не менее великие Александр Грибоедов с его «Горем от ума», Денис Фонвизин с «Недорослем», Антон Чехов и «Маленькая трилогия» – произведения, которые входят в школьную программу. Их старшеклассникам было решить легко:

– На мой взгляд, уровень сложности диктанта – нормальный. Как-то специально я к нему не готовился: мне кажется, это всё в школьную программу входит, – поделился мнением ученик

11-го класса Роман Кононов.

Если внимательно разобрать задания, то окажется, что практически все они действительно связаны со школьной программой. Вот, например, рассказ Владимира Короленко «В дурном обществе». Как называется его сокращенная версия? Пока не припоминается, как и само произведение. А вот «Дети подземелья» среди вариантов ответа – что-то знакомое, проходили. Это и есть сокращенная версия рассказа.

Отгадать ответ получалось и в вопросах про совершенно незнакомые произведения. Можно было не читать ранее «Братскую ГЭС» Евгения Евтушенко, но предположить, что «глыбатость, буйство, бас» – это, конечно же, про Маяковского, а не Некрасова или Хлебникова. Фраза «Поэт в России – больше, чем поэт», кстати говоря, отсюда же (ну, вдруг в следующем году такой вопрос попадется!). Или глава «Человек с древесным именем» из книги «Прорабы духа» Андрея Вознесенского: Корней Чуковский тут говорит сам за себя.

С другой стороны, некоторые явления литературного процесса более подробно рассматриваются уже только в 10-11-х классах или в студенчестве: такие как «лейтенантская проза» или «чистое искусство», предложенные на диктанте в этом году.

Поэтому справедливо возражение девятиклассницы Жени Галочкиной, которая посчитала вопросы сложными. Ее мнение разделила и ученица Школы третьего возраста Валентина Андреевна Балахонова:

– Я пришла на диктант впервые, решила проверить свои знания русской классики. Задания, конечно, непростые, особенно для школьников. Но я всё равно считаю, что мероприятие очень хорошее – сделано достойно, – поделилась впечатлениями Валентина Андреевна.

Вопросы диктанта были посвящены не просто текстам, но русскому литературному процессу вообще: уже в первом задании нужно было понять, на открытии какого учреждения произнес свою речь Александр Герцен 6 декабря 1837 года (Публичной библиотеки). Особенно трудными оказались темы, связанные с биографиями писателей. Для того, чтобы набрать высший балл, мало просто знать произведения: пришлось вспомнить, кому посвятила стихотворение «Брат по песенной беде» Марина Цветаева (Сергею Есенину) и кто из писателей-юбиляров этого года не получил Нобелевскую премию по литературе (Александр Куприн). Впрочем, тонкости биографии Куприна гатчинцы, скорее всего, знали.

Несмотря на то что диктант предлагает как классические, так и современные тексты, большинство всё же было взято из классики XVIII–XIX веков и советского периода (из них два – о Великой Отечественной войне). Современность представил уже упомянутый советско-российский писатель Андрей Вознесенский, Василий Аксёнов и ныне живущий Евгений Водолазкин.

Последний вопрос – традиционно о языковых приемах. В этом году предложили палиндром: «А роза упала на лапу Азора» (фраза читается одинаково в обоих направлениях). Символично, что в «Золотом ключике» эту фразу Мальвина читала Буратино как раз в качестве диктанта.

После написания Литературного диктанта вполне закономерно захотелось чего-нибудь почитать. Например, задания прошлых лет. Если вы не смогли присоединиться к диктанту в этом году – это идеальный вариант, чтобы оценить свои знания, не выходя из дома. Обратиться к нему можно на сайте проекта. Времени на подготовку к очному погружению в мир русского слова теперь будет много. Проект популяризирует наш язык и литературу уже пятый год – и, надеемся, будет только расширять свою географию и кругозор участников.

Мария Ибадова