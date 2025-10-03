Спасибо скажем вам, учителя!

Учителей приветствовали глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим и заместитель председателя совета депутатов Гатчинского округа Сергей Воскресенский.

- Система образования Гатчинского муниципального округа — это не только масштабная сеть организаций, но и сплоченная команда профессионалов, которые ежедневно формируют будущее страны. В педагогической семье трудятся свыше трех тысяч учителей и воспитателей, 26 из них удостоены высокого звания «Отличник просвещения». Более 1100 педагогов, посвятивших системе образования свыше 20 лет, являются нашей особой гордостью. В гатчинском образовании трудится 55 педагогических династий. Радует, что в профессию приходит талантливая молодежь. Это результат работы муниципального проекта «Гатчинский учитель», который уже приносит ощутимые плоды. Мы уделяем внимание созданию лучших условий для обучения наших детей, работы педагогов. В округе продолжается активное строительство новых школ и детских садов, реновация зданий. На развитие образования в бюджете округа заложено почти 9 миллиардов рублей, а финансирование ремонтов выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. Главная ценность — люди. Именно педагоги обеспечивают успех всех начинаний. Пусть ваш труд приносит радость, а свет вашей души продолжает освещать путь новым поколениям! – сказала в приветственной речи Людмила Нещадим.

По традиции на празднике чествовали педагогов, удостоенных высоких наград. Звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено учителю английского языка Гатчинской школы № 2 Варваре Колмыковой, учителю начальных классов Гатчинская школы № 9 Ирине Киселевой, заместителю директора по воспитательной работе Гатчинского центра образования «Высший пилотаж» Ирине Богдановой.

Почетной грамотой губернатора Ленинградской области награждены директор Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Александр Сергеев и заведующая детским садом №2 Наталья Ханова. Благодарность губернатора Ленинградской области объявлена тренеру-преподавателю спортивной школы «Юность» Наталье Григорьевой, директору Центра информационных технологий Александру Морослипу, начальнику сектора комитета образования Гатчинского округа Ирине Пулиной.

Череду теплых поздравлений продолжили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко и Александр Русских. Они передали официальные слова от областного парламента, вспомнили своих учителей и пожелали, чтобы учительские будни приносили только радость: ученики радовали усердием и старанием, родители – вниманием и пониманием, и чтобы в семьях царили счастье и уют. Почетный диплом Законодательного собрания Ленинградской области депутаты вручили учителю начальных классов Пригородной школы Светлане Бабуриной, начальнику отдела комитета образования Гатчинского округа Светлане Мельник, учителю-дефектологу детского сада №22 Вере Павловой.

Председатель комитета образования Гатчинского округа Марина Шутова обратилась к коллегам со словами благодарности и продолжила торжественную церемонию награждения. Около двадцати учителей, воспитателей, руководителей образовательных учреждений были удостоены почетной грамоты Министерства просвещения Российской Федерации. Среди них лучшие учителя-предметники – учитель географии Кобринской школы Юлия Филатова, учитель физики Веревской школы Татьяна Титова, учитель английского языка Вырицкой школы Анна Исаева, учитель биологии Гатчинской школы №9 Светлана Гуськова, учитель математики Коммунарской школы №3 Ирина Горюшина, учитель информатики Пламенской школы Елена Анисимова, завуч по дополнительному образованию Гатчинской школы № 8 «Центр образования» Татьяна Карташова и другие педагоги.

Чествование людей, посвятивших свою жизнь прекрасной профессии педагога, сопровождалось эффектными творческими подарками. Их преподнесли гатчинским учителям артисты шоу-балета «Прана», кавер-дуэт «На Движе» и квартет «Формат FM».

Татьяна Можаева

Фото автора и пресс-службы администрации Гатчинского округа