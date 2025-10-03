Веревская амбулатория «помолодела»

Напомним, что решение о создании рабочей группы по мониторингу процесса ремонта амбулатории в Верево было принято на основании обращений жителей три месяца назад – 3 июля 2025 года. За это время было совершено четыре выезда в амбулаторию.

Вопрос о поэтапном ремонте помещений амбулатории был решен председателем Общественной палаты Гатчинского округа Ларисой Пункиной при поддержке главы администрации округа Людмилы Нещадим совместно с исполняющим обязанности главы Веревского ТУ Сергеем Комаровым, главным врачом Гатчинской КМБ Ростиславом Павловым, членами палаты Светланой Бердиевой, Ангелиной Высоцкой, Татьяной Пищаевой и с помощью представителей бизнеса.

Благодарственные письма от Общественной палаты Гатчинского округа будут вручены:

Абрамову Олегу Анатольевичу - генеральному директору ООО «НФСК Специализированный Застройщик»

Арумсу Станиславу Гедиминовичу - директору ООО «Сибома – Транзит»

Змушко Александру Николаевичу - генеральному директору ООО «Фабрика картонно-бумажных изделий»

Комарову Сергею Александровичу - исполняющему обязанности главы Веревского территориального управления.

Макееву Дмитрию Владимировичу - генеральному директору ООО «Юго-Восточная Компания»

Райской Наталье Александровне - управляющему ООО «Строительный торговый дом «ПЕТРОВИЧ» Гатчина

Трацевскому Александру Викторовичу - генеральному директору ООО «Мир Калкулэйт»

Ширяеву Равшану Евгеньевичу - директору дивизиона СЗФО ООО «Строительный торговый дом «ПЕТРОВИЧ».