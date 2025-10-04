«Учитель – профессия дальнего действия»

Дочь

Классы начальной школы «девятки» расположены не только в самом здании школы, но и в доме напротив, в помещении, где до того располагалась аптека. «Здесь раньше продавали пилюли здоровья, а мы сейчас раздаём пилюли знаний», – шутит Елизавета Киселёва. Чуть выше среднего роста, стройная с огромными голубыми глазами, она больше похожа на школьницу-старшеклассницу, максимум студентку первых курсов института, нежели на учительницу.

- Пять лет назад, когда я впервые взяла класс, некоторые родители относились с недоверием. Они доверяли свое главное сокровище, ребенка, школе и ожидали, что его будут учить опытные педагоги, а тут была я, молодая девушка. Однако со временем всё изменилось. К четвертому году работы, на мой взгляд, мы с родителями смогли наладить теплые и доверительные отношения, подружились и с ними, и, конечно, с детьми.

Ирина Анатольевна Киселёва, мама Елизаветы и завуч начальной школы, должна была присутствовать с самого начала беседы, но немного задерживалась. После уроков – экскурсия с детьми в Приоратский дворец, потом беседы с родителями учеников. Есть возможность в ее отсутствии задать дочери сложный вопрос:

- Елизавета Михайловна, вы же дома видели, что это за тяжелый, нервный труд учительский. Тем не менее тоже выбрали эту стезю?

- Не сразу, далеко не сразу. Именно по той причине, о которой вы говорите. Я видела, как нелегко порой приходилось маме и ее коллегам, и до поры до времени не горела желанием повторять ее судьбу. Но к 11-му классу всё как-то само собой сложилось. Я просто не видела для себя иного пути, нежели профессия преподавателя. Повлиял пример других педагогов. Не скажу, что они оказали серьезное влияние на мой выбор, но служат примером по сей день. Это учитель математики Елена Юрьевна Вельгоша и учитель химии Любовь Александровна Халтурина. Я многому у них научилась. В школе мне уже доводилось по просьбе мамы подменять, например, заболевшего преподавателя. Мне нравилось возиться с малышами, я понимала, что это мое. При поступлении в педагогический университет им. Герцена никаких сомнений уже не оставалось.

- Сейчас много говорят о нехватке учителей в школах. Тем не менее конкурс на поступление в тот же университет

им. Герцена очень высокий. Куда потом пропадают люди, вроде бы посвятившие себя учительской стезе?

- Сложный вопрос. Например, у меня в группе было 20 человек, сейчас по специальности работают максимум пять. Здесь несколько моментов. Есть те, кто приходит, сразу понимая, что по специальности работать не будет. Им просто нужен диплом о высшем образовании. Случалось, что приходили романтически настроенные девушки, но после первой же практики в школе их розовые очки разбивались. Бывает и такое, что человек отучится, придет в школу и только там понимает, что занимается не своим делом. Работать с детьми на самом деле очень непросто.

- То есть практика в школе становится для многих переломным моментом?

- Да, если бы была возможность вернуться назад, то я бы после 9-го класса пошла учиться в педагогический колледж

им. К.Д. Ушинского в Гатчине. В колледже гораздо больше практики, чем в университете. Университет дает хорошую и обширную теоретическую базу – важный фундамент для будущего учителя. Но практика, особенно на начальных этапах, на мой взгляд, играет решающую роль. В итоге именно личный контакт учителя и ребенка становится ключевым фактором.

- При поступлении вы сознательно выбрали специализацию именно учитель начальных классов?

- Да. Факультет назывался «Институт детства», и выбор для меня был очевиден. Я уже говорила, что люблю работать с малышами, а средние и старшие классы для меня загадка. Я их не чувствую, не понимаю. Может быть, и слегка побаиваюсь.

В словах Елизаветы Киселёвой подкупают почти детская непосредственность в сочетании с уже вполне взрослой манерой поведения. С детьми она строгая, иногда даже суровая учительница.

- Да, на уроках я придерживаюсь строгого и требовательного подхода к детям. В современных семьях всё больше склоняются к гуманному отношению: нельзя ни повысить голос, ни тем более наказать ребенка. Ребенок – центр внимания и заботы. Это верно! Однако в классе, где 27 учеников, он лишь один из многих, и принять это бывает сложно. Несмотря на желание особого внимания, без четкой дисциплины и строгих рамок учебный процесс невозможен.

- А как дети вас воспринимают? Во всяком случае, на ваш взгляд?

- Некоторое время назад я получила письмо от бабушки одного из моих учеников. Он хулиганистый мальчик, мы с ним всё время в споре, сталкиваемся лбами, регулярно беседуем о том, что такое хорошо, а что плохо. В прошлом учебном году я была уверена, что он меня и школу не любит. Но в письме бабушка рассказала, что он считает меня другом. Это стало для меня неожиданным и очень приятным открытием.

- Двадцать семь учеников – это много, мало? Какое оптимальное количество детей должно быть в классе, по вашему мнению?

- Сейчас наблюдается тенденция на увеличение количества учеников в классе. Не слишком хорошая идея, на мой взгляд. Если будет, скажем, сорок человек, то ты просто физически не сможешь уделить всем должное внимание. Двадцать семь – более-менее приемлемое количество.

- Вы производите впечатление уверенного в себе человека. Бывали ли у вас моменты сомнений в выборе профессии?

- Некогда сомневаться, но минуты отчаяния всё же случаются. Например, буквально вчера. Мой класс оказался очень шумным и беспокойным. Если с первым выпуском у меня порой наступала та самая «звенящая тишина», то с нынешними ребятами такого еще не было. Все они яркие, активные, постоянно в движении – с ними пока сложно. Я советуюсь с мамой и коллегами, спрашиваю, что можно изменить или улучшить. Утром, отправляясь в школу, я вижу, как дети бегут навстречу на крыльце, и тогда всё становится на свои места, я понимаю, что нахожусь на своем месте: уроки, споры, разочарования из-за неудач и радость от детских успехов.

- То, каким станет человек, когда войдет во взрослую жизнь, какие черты характера приобретет, зависит в первую очередь от родителей. Но и роль учителя невероятно велика. Чему вы должны научить малышей, которые только начинают познавать мир?

- Научить учиться и трудиться. Я классный руководитель и предметник. Преподаю математику, русский язык и литературное чтение, технологию (иначе говоря, труд), окружающий мир. Можно научить ребенка читать, считать и прочая, и прочая, но если он не научится трудиться, постигать знания через усилия, то грош цена всем этим знаниям.

- Какими вы видите своих учеников после выпуска из школы? Какое качество характера считаете главным?

- Честность.

- Неожиданно.

- Человек должен быть честным как по отношению к окружающему миру, так и к самому себе. По моему мнению, одна из главных проблем современных молодых людей – искаженное восприятие собственной личности. В семье или школе им часто внушают, что они лучшие, самые умные и превосходные. Однако при столкновении с реальной жизнью эти иллюзии рушатся, что нередко приводит к разочарованиям и негативным последствиям. Поэтому честность к себе и трезвое оценивание себя – крайне важное и необходимое качество.

Мама

Ирина Анатольевна Киселёва, завуч начальных классов 9-й школы, вежливо извинилась за опоздание, села за учительский стол рядом с дочерью. Невольно подумалось, что в мои школьные годы, 1970-1980-е, образ учительницы, особенно начальных классов, был другим. Пожилая женщина, укутанная в шерстяной платок, медленно плывет между партами. Да, она добродушна, профессиональна, понимает и любит детей. Моя первая учительница была именно такой и по сей день вспоминается с особым теплом. Но сегодня всё изменилось. Красивые, стильные женщины напротив тоже учителя начальных классов. Тоже профессиональны и любят своих учеников. Но требования к внешнему виду, форме поведения с учениками уже другие.

- Ирина Анатольевна, что для вас школа?

- Семья, большая семья. Осознание это пришло еще в годы учебы в Гатчинской школе № 1. Так получилось, что я пришла в 1-й класс, а старшая сестра – в 10-й. Много общих друзей, знакомых. Естественно, октябрята, пионерия, комсомол. Для меня школа была действительно чем-то особенным. Я в ней проводила большую часть времени. Хорошо помню, как к нам пришла руководителем комсомольской организации тогда совсем еще юная Ирина Гурьевна Щеголева. Мы и сейчас работаем вместе. Именно она, пожалуй, оказала на меня решающее влияние в плане выбора профессии. Окончив 10-й класс, я решила работать в школе на должности пионервожатой. Год отработала, а после поступила в Гатчине в педагогическое училище им. Ушинского. Отучилась, вышла замуж, родила Лизу. Со временем поняла, что мне необходимо высшее образование. Поступила в ЛГУ им. Пушкина и вернулась в родную «девятку», где два года трудилась до ухода в декрет. С 1996 года, с небольшим перерывом, я в «девятке» и работаю. Совмещать воспитание ребенка и учебу было легко. Бабушки, дедушки помогали, муж замечательный. Так что не сказать, что столкнулась с особенными трудностями.

- Это же сколько детей прошло через ваши руки, если можно так выразиться?

- Трудно сказать, я не считала. Знаю, что мои первые воспитанники уже приводят ко мне своих детей. Однажды у меня был эксперимент, когда я провела как классный руководитель ребят с первого по девятый класс. Не хотелось расставаться с ними в четвертом, как принято. С тех пор каждый год в конце марта мы собираемся вместе. Иногда у меня дома, иногда в школе. Ребятам – хотя какие они ребята, уже взрослые девушки и юноши – интересны те изменения, что происходят в школе последние годы. Считаю, что за годы, проведенные вместе, мы смогли стать крепкой школьной семьей. Кстати, одна из выпускниц этого класса стала моей коллегой в нашей «девятке», еще четверо девочек тоже пошли по педагогической стезе.

- В малышах, которые приходят к вам в первый класс, уже можно угадать, к чему они более склонны. Грубо говоря, гуманитарий, технарь?

- В младших классах еще сложно однозначно определить склонности ребенка к гуманитарным или техническим дисциплинам, потому что у них только начинается формирование интересов и навыков. Однако общее направление да, угадывается. Важно наблюдать не только за предпочтениями, но и за способом мышления: креативность, внимание к деталям, логика. Тем не менее в младшем возрасте склонности могут меняться, и основная задача учителя – помочь детям раскрыть разные стороны своего потенциала.

- Буквально только что вы встречались с родителями учеников. Что-то случилось или обычная рядовая встреча?

- Рядовая встреча. Поддерживать контакт с родителями крайне важно. По сравнению с теми годами, когда я училась, взаимоотношения «родители – учитель» изменились кардинально. В советские времена авторитет преподавателя был абсолютно непререкаем. Сейчас всё наоборот. В любой спорной ситуации, конфликте родители становятся на сторону своего ребенка. Не всегда, но как правило. Нынешние родители – это, в массе своей, дети 90-х. Жили и учились они в тяжелых условиях. Сейчас в жизни своих детей они хотят как бы компенсировать то, чего недополучили в своем детстве. Отсюда особо бережное отношение к детям и излишне требовательное к учителям. Теперь не прав учитель, потому что не нашел подход к твоему ребенку. Мы стараемся как можно больше общаться с родителями. Добавим к этому, что в стране вообще авторитет учителя резко упал с началом перестройки. Им на смену пришли другие герои. Сейчас медленно, постепенно ситуация исправляется.

- То есть уже можно сказать, что маятник качнулся в противоположную сторону?

- Да, но нужно еще многое сделать. Многое зависит от государства и в неменьшей степени от нашего общества, от нас самих. От государства, естественно, рост зарплат. Большинство учителей работает на полторы, а нередко и на две ставки. Это ненормально и мешает качеству работы. У преподавателя должно быть время для подготовки, самообразования и, само собой, для отдыха. Если учитель будет получать на одной ставке столько же, сколько он сейчас зарабатывает за полторы, ситуация существенно измениться в лучшую сторону. Это что касается материальной стороны дела.

- А общество как может помочь в поднятии авторитета учителя? Книги, фильмы, песни?

Принялись все втроем вспоминать, чем порадовали наши творцы на тему образования в последнее время. На память пришла «Школа» Гай Германики.

- Я училась в школе приблизительно в то же время, в которое происходит действие сериала, – включается в беседу Елизавета Михайловна. - Таких проблем, что в нем показаны, я не помню. Не хочу сказать, что ничего подобного в школах не происходило, но впечатление, что авторы собрали всё негативное, что только можно найти, и выплеснули на зрителя.

Вспомнились фильм и книга «Географ глобус пропил». Учительницы только пожали плечами. А больше и припомнить нечего. Ничего даже близко равного «Первому учителю» или «Доживем до понедельника» создано не было. Книги, песни – то же самое.

- Мы сами в школе, комитеты образования города и области делаем всё, чтобы почаще напоминать о себе, – говорит Ирина Анатольевна. - Конкурсы, фестивали, различные соревнования. Городские, региональные, общероссийские.

- В прошлом учебном году с командой четвероклассников приняли участие в региональном конкурсе «Воспитать патриота», – продолжает Елизавета Михайловна. - Проект «Воспитать патриота» был направлен на выявление и поддержку талантливых обучающихся начальной школы и перспективных педагогов-наставников, создание условий для развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации в контексте традиционных духовно-нравственных ценностей российского народа. В конкурсе приняли участие 22 команды из всех муниципальных образований Ленинградской области. Дети долго готовились и заслуженно забрали 1 место.

Наша цель – открыть детям как можно больше возможностей, которые предлагает мир. Важно показать, что их мир не ограничивается квартирой или домом, где они живут. Вокруг много увлекательных, светлых и приятных мест: театры, музеи, парки и многое другое. Часто дети видят окружающий мир лишь из окна машины родителей, поэтому поездка на электричке или метро для них уже само по себе необычное приключение. Поэтому мы, учителя, стремимся организовывать для них как можно больше познавательных и интересных экскурсий не только в пределах района, но и за его пределами. Раз в год я стараюсь отвезти ребят в длительную поездку: мы путешествуем на поезде и открываем для себя новые города.

- Ирина Анатольевна, у вас большой опыт общения с детьми разных поколений. Как они меняются со временем? Ведь, согласитесь, дети 30 лет назад отличаются от сегодняшних.

- Они разные. И 30 лет назад были разные детки, и сегодня. По сути, всем хочется одного – любви, внимания и заботы. Отличия есть, но не такие существенные, как принято думать.

Мы привыкли делить детей на поколения. Миллениалы, зумеры и прочая, и прочая, забывая о том, что, в сущности, дети всегда одинаковы. Да, меняется внешняя оболочка, манера поведения. Но в глубине души дети остаются неизменны. Что двести лет назад в церковно-приходскую школу, что в царскую гимназию, советскую, современную школу приходили и приходят одни и те же маленькие человечки. В распахнутых глазах смесь испуга и радости, волнения перед чем-то необычным и ужасно любопытным под названием «школа».

- Как там принято говорить, нужно «сеять разумное, доброе, вечное», – улыбаются учительницы. - Мы этим и занимаемся. Но прежде всего мы должны привить им привычку трудиться, любовь к постижению новых знаний и помочь родителям воспитать хороших, порядочных граждан нашего общества.

- Ирина Анатольевна, какими должны выходить во взрослую жизнь из стен школы молодые люди? Какое качество поставите на первое место?

- Доброту. Всё остальное приложится. Нам сегодня очень не хватает доброты, взаимопонимания. И, естественно, хорошо образованными людьми. Ум в сочетании с добротой – великая сила.

- А какой совет могли бы дать тем молодым людям, которые собираются посвятить свою жизнь профессии педагога?

- Не только педагога. В любой сфере деятельности человек должен получать удовольствие от того, что он делает. Всю свою сознательную жизнь я с удовольствием иду в школу. Надеюсь, что и Елизавета Михайловна тоже. Дети, особенно маленькие дети, остро чувствуют фальшь, слышат вранье. Если не получаете удовольствия от работы в школе, лучше сменить сферу деятельности. Если же труд педагога вам в радость, то двери школы всегда широко открыты для вас.

Поэт Роберт Рождественский называл профессию учителя «профессией дальнего действия. Главной на Земле!». Те знания, навыки, эмоции, которые получат сегодняшние ученики, откликнутся так или иначе в далеком будущем. Учителя выстраивают сегодня ту Россию будущего, в которой предстоит жить нашим детям и внукам. Огромная ответственность, но и огромная честь принадлежать к представителям такой важной профессии, главной на Земле!

Наша газета поздравляет всех учителей Гатчины и района с Днем учителя. Желаем вам крепкого здоровья, любви и успехов в нелегкой, но такой важной работе!

Андрей Павленко