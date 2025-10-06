Борьба с борщевиком становится системной
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил создать в области единую структуру по борьбе с борщевиком с филиалами в районах и разработать программу «Борщевик», где любой житель сможет сфотографировать заросли борщевика, и эта точка автоматически «ляжет» на карты.
«С 1 января в районах должны заработать муниципальные службы контроля. Их задача — мониторить все земли, независимо от того, в чьей они собственности: частной, государственной или муниципальной.
Почему это важно? Заработали новые федеральные законы, которые мы давно инициировали. Они дают нам реальные инструменты для наведения порядка:
— борьба с нерадивыми собственниками: можно будет изымать земли у тех, кто годами забрасывает участки;
— контроль целевого использования: земля должна использоваться по назначению, а не простаивать;
— война с борщевиком и свалками: теперь у нас больше полномочий для борьбы с этими бедами.
Что конкретно поручил:
Вице-губернатору по безопасности. Подготовить обращение в Росприроднадзор: нельзя выдавать лицензии на работу с отходами (строительными и ТКО) без согласования с нами, областью. Это вопрос безопасности и контроля.
Комитету по цифровизации. Разработать программу «Борщевик». Суть: любой житель сможет сфотографировать заросли борщевика в приложении, и эта точка автоматически «ляжет» на наши карты. Сразу будет видно, чей это участок, и кто из владельцев запустил проблему. Публичность — мощный стимул для приведения территории в порядок.
Поддержал инициативу Олега Малащенко и Совета муниципальных образований — создадим в области единую структуру по борьбе с борщевиком с филиалами в районах.
Федеральные законы приняты, правила прописаны во многом по нашей настойчивости. Теперь наша общая задача — сделать так, чтобы эти законы работали здесь, в Ленинградской области, на благо наших людей и нашей природы», — написал в своем телеграм-канале Александр Дрозденко.