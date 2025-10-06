Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 7 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

07.10.2025 с 10:00 до 19:00

Таицкое ТУ:

д. Малая Ивановка,

д. Большая Ивановка,

д. Старицы.

 

07.10.2025 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

д. Терволово;

д. Хюттелево.

 

07.10.2025 с 10:00 до 18:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет Промзона (частично).

 

07.10.2025 с 10:00 до 18:00

Сиверское ТУ:

д. Старосиверская.

 

07.10.2025 с 09:30 до 18:00

Веревское ТУ:

тер. Малое Верево ООО «Сибома-Транзит».   

 

07.10.2025 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

д. Парицы.