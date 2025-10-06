Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 7 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
07.10.2025 с 10:00 до 19:00
Таицкое ТУ:
д. Малая Ивановка,
д. Большая Ивановка,
д. Старицы.
07.10.2025 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
д. Терволово;
д. Хюттелево.
07.10.2025 с 10:00 до 18:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет Промзона (частично).
07.10.2025 с 10:00 до 18:00
Сиверское ТУ:
д. Старосиверская.
07.10.2025 с 09:30 до 18:00
Веревское ТУ:
тер. Малое Верево ООО «Сибома-Транзит».
07.10.2025 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
д. Парицы.
