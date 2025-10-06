«Лидер»: стеной против бед

На площадке «Лидера» развернулась выставка-ярмарка волонтерской организации «ZOV Федотовой», организующей помощь фронту с первых дней военной спецоперации. На выставке мастерицы представили свои маскировочные сети, носилки и волокуши для эвакуации раненых, спецодежду, которую шьют сами для наших военнослужащих – маскхалаты, флисовые, маскировочные костюмы, в том числе костюмы лешего и кикиморы, которые делают бойцов совершенно невидимыми на фоне травы и листьев. Как говорят волонтеры, на «лешего» поступает больше всего заказов с фронта.

В помощь госпиталям швеи добровольческого движения шьют приспособления для подъема лежачих пациентов, под заказ изготавливают спецодежду для раненых – например, для тех, у кого наложен гипс, или установлен аппарат Илизарова. В день акции в КДЦ «Лидер» мастерицы также организовали благотворительную ярмарку, где продавались игрушки, украшения ручной работы и другие изделия. Все вырученные средства пошли на закупку материалов для изготовления маскировочных сетей, костюмов и прочих необходимых фронту вещей.

«ZOV Федотовой» постоянно принимает участие в акции «Стеной против бед», которая проходит в разных поселениях Гатчинского округа.

«Задача нашей выставки-ярмарки – не только продать, но и показать нашу работу, чтобы люди видели: помощь фронту идет. Возможно, кто-то захочет к нам присоединиться, потому что рук всегда не хватает, – рассказала участница движения Оксана Антошик. – Люди нужны. Идет очень большой запрос на маскировочные сети, сейчас мы открываем еще одну точку плетения: в Мариенбурге совет ветеранов выделил нам комнату, и все желающие помочь могут приходить туда. В Гатчине мы занимаемся плетением сетей в бывшем помещении детской библиотеки на Киргетова, 8. Нам нужны помощники, в том числе умеющие шить самые простые вещи, где нужно просто строчить по прямой. Швейные машинки у нас есть – спасибо губернатору Александру Дрозденко».

Символично, что организация «ZOV Федотовой» приняла участие в акции ровно в день своего трехлетия: 27 сентября 2022 года, сразу после объявления частичной мобилизации, организатор этого волонтерского движения Наталья Федотова начала отправку помощи мобилизованным, у нее очень быстро появились помощники и единомышленники, и добровольческое движение стало набирать обороты и развиваться в разных направлениях.

В день акции «Стеной против бед» в КДЦ «Лидер» была представлена выставка Гатчинского филиала Ассоциации ветеранов СВО: экспонаты из зоны боевых действий, в том числе трофейные, часть снаряжения и вооружения. Например, шеврон, оставшийся от украинского казацкого полка, когда-то стоявшего в Бахмуте, трофейное украинское знамя, хвостовики от минометов, вражеский дрон, сбитый автоматной очередью, экипировка, шлем индийского производства, снятый с головы противника, подсумок, части боеприпасов НАТО – гильзы от натовского гранатомета, тубусы для переноски натовских мин 84 калибра, что лишний раз доказывает присутствие стран Альянса в зоне СВО.

Был в экспозиции и частично разорвавшийся российский гаубичный снаряд, полный вес которого 47 кг. Как пояснил организатор выставки, руководитель Гатчинского филиала Ассоциации ветеранов СВО Игорь Петрушенко, эти снаряды наши бойцы подносят к орудию вручную: достают из погребков и, быстро перебегая, подают. Тяжело? Безусловно, но, как заметил Игорь Анатольевич, «…там об этом думать некогда – тяжело, не тяжело: надо, и мобилизуются все резервы».

Из отечественного вооружения на выставке был представлен АК-12 – одна из последних разработок автомата Калашникова, осколочная мина направленного действия, граната «лягушка» для поражения живой силы, газовая граната для выкуривания противника из укрытия, гильзы от снарядов, ПТУР – противотанковая управляемая ракета «Корнет», рации, ящик из-под 120 мм мин для миномета и даже …телефон – проводная связь, использовавшаяся еще в Советском Союзе. «Это самая надежная связь, – говорит Игорь Петрушенко, – как в былые времена, когда связист разматывает катушку и тянет провода. Эти телефоны до сих пор рабочие и не прослушиваются».

Также в этот день в «Лидере» проходила акция «Письмо солдату»: дети и взрослые писали письма, открытки нашим бойцам с добрыми словами и пожеланиями скорейшего возвращения домой с победой. Для самых юных участников мероприятия работал мастер-класс «Ангел» по изготовлению оберегов.

В концертном зале КДЦ «Лидер» состоялся традиционный концерт «Стеной против бед», организованный талантливыми исполнителями Гатчинского округа Иваном Балашовым, Натальей Шуниной и Еленой Соколовой совместно с технической командой.

Торжественная часть открылась выступлением председателя Гатчинского филиала Ассоциации ветеранов СВО, кавалера ордена Мужества Игоря Петрушенко и заместителя директора Ленинградского отделения фонда «Защитники Отечества» Екатерины Смирновой.

Специальным гостем концертной программы стал лауреат международных и всероссийских конкурсов вокальный ансамбль ESFERO под руководством Ольги Цукановой. Их проникновенное исполнение, безупречная техника и искренность покорили сердца всех присутствующих.

Программа концерта была наполнена глубоким смыслом и искренними эмоциями. Со сцены звучали всеми любимые военные песни и современные композиции, посвященные героям специальной военной операции. Эти песни – дань уважения тем, кто сегодня защищает наши рубежи, рискуя жизнью. Особое место в программе заняли песни о мире, о России и, конечно же, о любви.

Организаторами мероприятия выступили: Фонд содействия развитию Ленинградской области, комитет по культуре и туризму Гатчинского округа, Новосветский КДЦ «Лидер», Ассоциация ветеранов СВО, «ZOV Федотовой».

Андрей Соколов