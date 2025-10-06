Ленинградская область — среди лидеров цифровой трансформации

О результатах работы Александр Дрозденко рассказал Дмитрию Григоренко в Ситуационном центре Правительства Ленинградской области.

«Ключевые результаты на сегодня:

6-е место в России и 1-е в СЗФО в рейтинге цифровой трансформации.

Уровень цифровой зрелости — 57,5% за полгода при плановом годовом значении в 38%.

Более 74% жителей зарегистрированы на портале госуслуг.

Подано 10 млн заявлений через ЕПГУ с начала 2025 года.

Биометрия доступна уже в 15 МФЦ, через систему прошли более 20 тысяч человек.

Особое внимание уделили системе дашбордов — это современный инструмент оперативного контроля и управления.

Дашборд губернатора позволяет в режиме реального времени отслеживать ключевые показатели по всем направлениям развития области — и получать оценку и обратную связь от Правительства России.

Ленобласть вошла в число 28 пилотных регионов, где уже работает эта система.

Поделились и своими разработками: дашборд «Кассовое исполнение АИП» — инструмент для контроля строительства. Через него можно отслеживать состояние объектов строительства и реконструкции, финансируемых из бюджета: от этапа проектирования до ввода в эксплуатацию.

Цифровизация — это новые возможности для людей, прозрачность управления и основа для будущего развития. Работа продолжается!», — отметил Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

Губернатор Ленинградской области вместе с заместителем председателя правительства России в аэропорту Пулково принял участие в тестировании новой биометрической системы регистрации пассажиров.