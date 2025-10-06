Ленинградская область — среди лидеров цифровой трансформации
Опыт Ленинградской области в цифровизации государственных услуг и органов власти представил на рабочей встрече с заместителем председателя правительства, руководителем Аппарата правительства России Дмитрием Григоренко губернатор региона Александр Дрозденко.
О результатах работы Александр Дрозденко рассказал Дмитрию Григоренко в Ситуационном центре Правительства Ленинградской области.
«Ключевые результаты на сегодня:
6-е место в России и 1-е в СЗФО в рейтинге цифровой трансформации.
Уровень цифровой зрелости — 57,5% за полгода при плановом годовом значении в 38%.
Более 74% жителей зарегистрированы на портале госуслуг.
Подано 10 млн заявлений через ЕПГУ с начала 2025 года.
Биометрия доступна уже в 15 МФЦ, через систему прошли более 20 тысяч человек.
Особое внимание уделили системе дашбордов — это современный инструмент оперативного контроля и управления.
Дашборд губернатора позволяет в режиме реального времени отслеживать ключевые показатели по всем направлениям развития области — и получать оценку и обратную связь от Правительства России.
Ленобласть вошла в число 28 пилотных регионов, где уже работает эта система.
Поделились и своими разработками: дашборд «Кассовое исполнение АИП» — инструмент для контроля строительства. Через него можно отслеживать состояние объектов строительства и реконструкции, финансируемых из бюджета: от этапа проектирования до ввода в эксплуатацию.
Цифровизация — это новые возможности для людей, прозрачность управления и основа для будущего развития. Работа продолжается!», — отметил Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.
Губернатор Ленинградской области вместе с заместителем председателя правительства России в аэропорту Пулково принял участие в тестировании новой биометрической системы регистрации пассажиров.