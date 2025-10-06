Центр знаний «Машук» и комитет образования Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве
Документ определяет ключевые направления совместной работы в сфере образования. Стороны догово-рились о совместной организации образовательных мероприятий, разработке и внедрении современных методик работы с детьми и молодежью, подготовке педагогов, способных формировать у подрастающего поколения патриотические ценности и гражданскую идентичность, а также проведении общественно значимых мероприятий в сфере образования.
Рубрики: Образование
«Мы рассчитываем, что благодаря сотрудничеству многие педагоги региона смогут пройти образовательные программы Центра знаний «Машук». Эти программы заслуживают внимания и открывают новые возможности для профессионального роста», - подчеркнула значимость соглашения председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.
