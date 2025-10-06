Осенний призыв-2025: ждите повестку на «Госуслугах»

На брифинге, посвященном осеннему призыву на срочную военную службу, об особенностях проведения осенней призывной кампании рассказал временно исполняющий обязанности начальника организационно-мобилизационного управления штаба Ленинградского военного округа полковник Андрей Ефремов. В своем выступлении в пресс-центре ТАСС он поделился итогами предыдущего, весеннего призыва, когда задание, поставленное президентом РФ, было выполнено: для прохождения военной службы было направлено больше 12 тысяч человек. Наиболее организованно призыв прошел в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Карелии. Командование округа выразило благодарность руководителям этих субъектов, а также всем председателям призывных комиссий за проделанную работу.

Кто – в научные роты, кто – в спортивные

Андрей Ефремов напомнил сроки осеннего призыва: с 1 октября по 31 декабря (исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, где из-за климатических особенностей призыв начинается с 1 ноября). Призыв проходит, как и раньше, в плановом порядке и не связан с проведением специальной военной операции. Срок службы не меняется и составляет по-прежнему 12 месяцев. Отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации. «Военнослужащие по призыву для участия в СВО не привлекаются», – подчеркнул Ефремов.

Часть новобранцев попадет в учебные соединения воинских частей, где они освоят специальную военную технику и получат военно-учетную специальность, в соответствии с которой по окончании обучения будут направлены в войска. В то же время будет продолжено практическое формирование научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач. Не оставлено без внимания и комплектование научно-производственных подразделений, внедряющих передовые идеи и прорывные технологии, а также спортивных рот, в которых созданы все условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов.

С требованиями, предъявляемыми к кандидатам для комплектования указанных подразделений, и информацией по вопросам призыва и прохождения военной службы можно ознакомиться на официальном портале

Минобороны.

20 дней не явился – жди ограничительных мер

Как рассказал полковник Ефремов, мероприятия осеннего призыва будут проводиться с использованием государственной информационной системы – Единого электронного реестра воинского учета. В частности, это позволит призывным комиссиям предоставлять отдельные виды отсрочек без личной явки призывников.

Для оповещения призывников будут направляться электронные повестки, информация об этом вносится в общедоступный реестр направленных и врученных повесток. В случае неявки по повестке без уважительной причины по истечении 20 календарных дней, согласно федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», к гражданину применяются временные ограничительные меры. Уведомление о направлении электронной повестки, о применении или отмене ограничительных мер направляется гражданину в личный кабинет портала «Госуслуг».

Однако бумажные повестки никто не отменял – они по-прежнему юридически значимы.

Не призвали осенью – призовут весной

Андрей Ефремов обратил внимание, что решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия. Т.е., если призывник по каким-то причинам не был направлен на службу в текущем призыве, он отправится в следующий призыв.

С 13 октября приступит к работе горячая телефонная линия организационно-мобилизационного управления штаба Ленинградского военного округа. Специалисты дадут разъяснения по всем вопросам, связанным с призывом.

Полковник Ефремов заверил, что все военнослужащие, выслужившие установленный срок по призыву, будут своевременно уволены и отправлены домой. В заключение Андрей Сергеевич пожелал призывникам интересной службы: «Чтобы за год в войсках каждый освоил военную специальность, возмужал, научился работать в коллективе, ценить чувство товарищества и взаимопомощи и приобрел настоящих верных армейских друзей».

Андрей Соколов