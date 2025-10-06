Можно ли заболеть от прививки?

- Можно ли заразиться гриппом от самой вакцины?

- Заболеть гриппом после вакцинации невозможно, поскольку применяются так называемые инактивированные вакцины, т. е. вакцины, содержащие «убитые» вирусы гриппа, которые не могут вызвать заболевание, но они стимулируют иммунный ответ не только на гриппозную инфекцию, но и на другие вирусные и бактериальные агенты.

- Делать прививки нужно только людям из группы риска — пожилым, пациентам с хроническими заболеваниями, беременным?

- Вакцинация от гриппа нужна всему населению, включая детей с шести месяцев жизни (при отсутствии противопоказаний), поскольку поствакцинальный иммунитет защищает человека от тяжелых и осложненных форм гриппозной инфекции.

Благодаря вакцинации в России удается в значительной степени снизить заболеваемость гриппом, что прослеживается по данным многолетних наблюдений.

- Прививка от гриппа снижает иммунитет и приводит к частым простудам?

- Противогриппозная вакцина никоим образом не снижает иммунитет, наоборот, на фоне вакцинации происходит «тренировка» иммунного ответа, что позволяет организму быстро реагировать на проникновение других вирусов или бактерий.

- Вакцина против гриппа защищает от одного типа вируса, а эпидемия может быть вызвана другим?

- В мире всё время циркулируют несколько вирусов гриппа, поэтому даже вакцинированные люди могут заболеть гриппом, будучи инфицированы штаммом вируса, отличного от того, против которого они получили вакцину. Однако в любом случае вакцинация повышает шансы на защиту от тяжелых и осложненных форм гриппа. Это особенно важно для людей из групп риска.

К группам риска по гриппу относятся: беременные женщины; дети младше пяти лет (особенно до двух лет); люди старше 65 лет; люди с хроническими заболеваниями, особенно с болезнями сердца, легких, почек, с диабетом, с ожирением, или с ослабленным иммунитетом; медицинские работники, педагоги, а также другие лица, работающие с большим числом людей (из-за высокого риска заражения и передачи инфекции).

- Проводить профилактику гриппа лучше с помощью лекарств?

- Вакцинация остается действенным средством профилактики гриппа. Однако не следует пренебрегать правилами личной профилактики. Тщательное мытье рук после прогулки, кожные антисептики, дезинфекция гаджетов помогут предотвратить распространение инфекции и защитить себя и окружающих от возможного заболевания. При появлении симптомов болезни необходимо остаться дома и ограничить контакты с окружающими.

- Какие именно вакцины сейчас предлагают и в чем их отличие друг от друга?

- Вакцины от гриппа делятся на два основных типа: инактивированные («убитые») и живые (аттенуированные). Инактивированные вакцины отличаются степенью очистки и составом вирусных белков, а живые выпускаются в виде назальных спреев (в настоящее время не применяются). Выбор типа вакцины зависит от возраста и состояния здоровья человека (обязательно нужна консультация врача). В настоящее время в РФ рекомендуются четырехвалентные (квадри) вакцины.

