Новые «легкие» для региона

«Для меня уже стало доброй традицией собираться с Командой 47 два, а то и три раза в год, чтобы вместе сажать лес. С каждым годом наши акции становятся всё масштабнее. Сегодня мы сажаем сеянцы сосны в Кривковском лесничестве - «легкие» для 47 региона.

Работа по посадке ведётся не зря: наше лидерство в лесовосстановлении — факт, который подтверждают и цифры, и Министерство природных ресурсов.

Для нас критически важно сохранить эти темпы и оставаться в тройке лидеров. Поэтому с 2026 года мы запускаем региональную программу — «Чистый лес». Её задача — обеспечить комплексный уход: убирать поваленные деревья и сухостой, предотвращать гниение и распространение вредителей. Финансирование на следующий год мы готовы выделить — начнём с 400 миллионов рублей.

Мы хотим, чтобы в наших лесах было по-настоящему чисто и красиво », — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Лесной фонд Ленобласти — 5,7 млн гектаров. Более 500 неравнодушных жителей присоединились к акции.