Героям Команды 47 — сильнейшие наставники

«Сегодня наши герои начали работу с наставниками, чтобы перенять управленческий опыт и включиться в реальные проекты региона. Впереди — «полное погружение» в работу управленцев разных уровней: планёрки, рабочие выезды, проверки на местах, новые проекты и, конечно же, практические задания для участников программы.

Наша задача — не провести программу для галочки, а в максимально сжатые сроки погрузить наших героев в работу системы управления регионом и усилить #Команда47 новыми кадрами», — написал в своём Телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Среди наставников будущих управленцев — выпускников программы «Герои Команды 47»: 6 членов правительства, 16 руководителей органов исполнительной власти и 17 руководителей органов местного самоуправления, руководители подведомственных учреждений и общественных организаций, а также крупных предприятий.

В рамках работы с наставниками планируются очные консультации и практические задания, посещение совещаний и подведомственных учреждений, предприятий, а также защита проектов.