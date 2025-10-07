Урок пожарной безопасности для самых маленьких

На уроке дети узнали, что такое пожар и какую опасность он может представлять. Инспектор объяснил, почему огонь может быть и другом, и очень опасным врагом, если с ним играть или оставлять без присмотра. Особое внимание было уделено тому, как не допустить пожар: малышам напомнили, что спички и зажигалки — это не игрушки, а электроприборы могут быть опасны, если их трогать без разрешения взрослых.

Самым важным стало обучение правильным действиям, если пожар всё-таки произошел. Дети выучили главное правило: при появлении дыма или огня нужно не прятаться, а сразу сообщить взрослым. Им также объяснили, что нужно звать на помощь и, если есть возможность, быстро выйти на улицу.

Инспектор также напомнил малышам, как быть, если чрезвычайная ситуация застала их в детском саду. Воспитанники узнали, что в таких случаях нужно внимательно слушать воспитателей, которые всегда знают, как действовать, и следовать их указаниям при эвакуации.

Такие занятия в раннем возрасте помогают формировать у детей осознанное отношение к безопасности и закладывают основы для правильного поведения в экстренных ситуациях, что является залогом их здоровья и благополучия.

ОНД Гатчинского района ГУ МЧС России по Ленинградской области