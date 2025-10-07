Какие витамины пить осенью: полный гид для укрепления иммунитета

Как поддержать иммунитет в межсезонье. Продукты или витамины?

С приходом осени уменьшается количество солнечного света, заканчивается сезон свежих ягод, фруктов и овощей, снижается активность. Все это приводит к нехватке полезных веществ и микроэлементов в организме, а значит пришло время подстраховаться - включить в рацион комплекс необходимых витаминов.

Потребности в полезных компонентах у организма меняются со сменой сезонов. Осень и зима – это периоды, когда мы более всего нуждаемся в витаминной поддержке. Поэтому необходимо придерживаться витаминного курса для профилактики простуд и осенней хандры.

Иммунитет — природная система защиты организма, которая постоянно противостоит многочисленным факторам извне, инфекциям, бактериям, грибам и вирусам. Дефицит витаминов и микроэлементов может возникнуть и у взрослого и у ребенка, и уже осенью необходимо начать подготовку к зимнему периоду, когда количество витаминов в пище резко уменьшается. Организм в витаминах нуждается на постоянной основе, поэтому осенью и зимой особенно важно обратить внимание на свой рацион питания.

Человеку для поддержания здоровья и нормального функционирования организма необходимо 20 минеральных и элементов 13 витаминов. При недостатке витаминов иммунитет человека уязвим и становится подвержен ОРЗ и ОРВИ. Есть и масса других симптомов начинающегося авитаминоза, среди них быстрая утомляемость, выпадение волос, сухость кожи, разрушение эмали зубов, головные боли и боли в теле, судороги в ногах, потеря аппетита, депрессия.

Все необходимы «осенние» витамины делятся на два типа: водорастворимые и жирорастворимые. Первые - не накапливаются и быстро выводятся из организма с естественной жидкостью. Они в основном содержатся в овощах и фруктах. Их количество следует восполнять на постоянной основе. Жирорастворимые —не растворяются в воде и накапливаются в жировой прослойке. Аскорбиновая кислота – один из наиболее важных витаминов в осенне-зимний период, это антиоксидант, естественный защитник иммунитета, который укрепляет сердце и сосуды. Витамин А, или каротин, участвует в процессах образования и обновления клеток, поддерживает иммунитет, повышает тонус организма, улучшает зрение. Витамин Е является природным антиоксидантом, укрепляет волосы, ногти и кожу. Витамины группа В стабилизируют работу нервной системы, улучшают работу мозга, помогают бороться с инфекциями и вирусами. Витамин D выполняет массу функций в организме, помогая поддерживать здоровье иммунной системы, крепость костей и зубов, функции мозга и нервной системы, регулировать уровень инсулина, поддерживать функции легких и сердечно-сосудистой системы.

Ключевую роль в формировании иммунитета играет еда, потому что организм получает из нее необходимые питательные вещества, которые дают его системам силы бороться с болезнями. К таким веществам относятся: витамины (например, витамин С, витамин D, витамин Е) и микроэлементы (цинк, селен, железо), которые укрепляют иммунную систему и улучшают ее функционирование. Также важно употреблять белки, здоровые жиры и углеводы, которые обеспечивают организм необходимой энергией для противостояния гриппу, ОРВИ, COVID-19 и всем остальным проблемам. Поэтому правильное питание важно в поддержании иммунитета и общего здоровья.

Поэтому в межсезонье нужно придерживаться нескольких правил:

Необходимо разнообразить рацион и включить в него:

Фрукты и овощи богатые главным природным иммуномодулятором (цитрусовые, киви, тыква, кабачки). Когда организм ослаблен, он становится «легкой добычей» для инфекций. Рекомендуется употреблять больше свежих фруктов и овощей – они дают аскорбиновую и фолиевую кислоту. Продукты, обладающие выраженными антибактериальными и антивирусными свойствами (в первую очередь, это чеснок и лук, также сюда можно включить куркуму и перец). Продукты с витамином D, который отвечает за работоспособность нервной и эндокринной систем (рыбу, яйца, молочные продукты). Пробиотики, которые способствуют здоровью и обогащению полезной микрофлоры кишечника (йогурт, кефир, ряженку). Напитки богатые антиоксидантами, защищающими организм от патогенного повреждения (зеленый чай, кофе, матчу). Орехи и семена, содержащие витамины и минералы (к примеру, в миндале много железа и витамина Е, а тыквенные семечки – ценный источник цинка).

Но, хочется напомнить, что даже полезными продуктами не стоит злоупотреблять – всего нужно в меру. Эффект обеспечивается их регулярным разумным потреблением, не большими объемами.

Важно помнить, что укрепление иммунитета требует комплексного подхода, который включает как здоровые пищевые привычки, так и регулярную физическую активность, достаточный сон и управление стрессом. Двигательная активность способна буквально творить чудеса – улучшает циркуляцию крови, активизирует обмен веществ и даже нормализует гормональный фон и улучшает настроение. Причем вовсе не обязательно изнурять себя многочасовыми тренировками или длительными пробежками до потери пульса. Вполне достаточно прогулки или несколько приседаний у открытого окна. Этого хватит, чтобы вернуть бодрость телу и «подкормить» его кислородом.

Если у вас есть какие-либо медицинские состояния или сомнения, обратитесь за консультацией к врачу.

Фото freepik.com