«История будущего» - в Гатчине

Акция стартовала по всей стране в 11 часов. Очно мероприятие прошло в Национальном центре «Россия» в Москве в рамках II Международного симпозиума «Создавая будущее», а также в онлайн-формате на региональных площадках по всей России. Известные актеры, ученые и писатели прочитали отрывки из произведений советских фантастов и задали вопросы о технологиях, которые стали частью современного мира.

В Гатчине участниками интерактивной викторины стали 10-классники Гатчинской школы №12, команда молодежного центра «Поток», представители «Движения Первых» и других молодежных организаций.

Как рассказал руководитель центра «Поток» Леонид Красноперов, сначала участники зарегистрировались на сайте проекта, а затем прошли онлайн-викторину из 15 вопросов с последующим разбором ответов.

Вопросы викторины тем, кто ответил на них в числе первых, показались не сложными. Ребята поняли, что акция «История будущего: технологии научной фантастики» - профориентационная: привлекает внимание к точным наукам.

- Фантастикой я увлекался в детстве, но не советской. Сейчас фантастику не читаю. Возможно позже у меня возникнет интерес. Сегодня вопросы викторины были разные по сложности. Мне было интересно подключить всю свою эрудицию и интуицию и выбрать правильный ответ, - признался после викторины ученик агротехнологического класса Арсений.

По итогам викторины ТОП-100 участников из восьми федеральных округов и новых регионов России смогут принять участие в финальном этапе конкурса, выполнив творческое задание на тему формирования технологического суверенитета России. Для десяти победителей организуют поездку в Москву, где они встретятся с писателем-фантастом и молодым ученым, посетят экскурсии по научным центрам, получат карьерные консультации.

Проект реализуется в рамках десятилетия науки и технологий при поддержке Минобрнауки России и направлен на привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, а также на формирование образа будущего и решение важных задач технологического развития страны.

Татьяна Можаева