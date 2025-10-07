Ленинградские ветераны специальной военной операции соревновались на «Кубке Защитников Отечества» по плаванию в Севастополе

Команда Ленинградской области, состоявшая из 18 спортсменов, продемонстрировала достойные результаты, войдя в десятку лучших регионов. Лучшие результаты показали Николай Невмержицкий (41.01), Владислав Симонов (42.59) и Виктор Ершов (44.09).

Спортсмены на протяжении нескольких месяцев активно тренировались, демонстрируя силу воли и стремление к победе.

Филиал Фонда «Защитники Отечества» по Ленинградской области напоминает, что в регионе действует комплекс мер социальной поддержки для участников СВО, утвержденный Губернатором Александром Дрозденко, который включает в себя в том числе бесплатное посещение бассейнов в муниципалитетах ЛО.

«Участие в этих соревнованиях – это не только проверка своих сил, но и возможность почувствовать себя частью большой команды, встретиться с друзьями и получить заряд бодрости. Поддержка Фонда и возможность тренироваться в комфортных условиях играет огромную роль», - рассказал Николай Невмержицкий, один из лидеров команды Ленинградской области.

«Мы уверены, что участие в соревнованиях такого уровня – это важный стимул для наших ветеранов, – подчеркнула руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» Ольга Историк. – Содействие участию в спортивных мероприятиях является неотъемлемой частью нашей работы, способствующей укреплению здоровья и духа наших подопечных. Поздравляем команду с достойным выступлением!»

Филиал Фонда «Защитники Отечества» оказывает всестороннюю поддержку спортивной реабилитации как эффективного средства восстановления здоровья и социальной адаптации ветеранов СВО, и продолжит поддерживать подобные инициативы.