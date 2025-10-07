Из тысяч участников – в топ: три блогера из Ленинградской области приглашены на финал проекта «ТопБЛОГ»

В этом году образовательная программа собрала более 24 тысяч заявок со всей страны. Отобраны 150 лучших медиапроектов, авторы которых доказали талант, креативность и готовность решать важные социальные задачи. Именно они представят свои регионы в финале, который объединит ярких блогеров страны и задаст новые тренды развития медиа. От Ленинградской области на финал проекта «ТопБЛОГ» приглашены инженер-конструктор Юлия Мелехина, учитель английского языка Дарья Полозова и молодой медиаспециалист Матвей Цветков.

«ТопБЛОГ» – один из крупнейших медиапроектов страны, объединяющий авторов, создающих честный, полезный и социально значимый контент. В пятом сезоне 2025 года особое внимание уделено образовательному направлению – треку «Медиакампус». Блогеры прошли серию лекций, практических занятий и экспертных разборов, а главным испытанием стал конкурс выпускных работ, свои силы в котором пробовали тысяча прошедших отбор участников. Все работы прошли экспертную оценку. Молодые авторы представили медиапроекты о сохранении культурного кода, экологии, здоровье, развитии регионов, поддержке подростков и цифровой безопасности. Эти темы показывают: блогинг сегодня – не только креатив, но и ответственность за аудиторию и страну.

«Сегодня мы наблюдаем трансформацию блогинга в полноценную общественную институцию. Лидеры мнений становятся проводниками ценностей и катализаторами позитивных изменений. В этом и заключается одна из ключевых задач президентской платформы «Россия – страна возможностей»: мы не просто раскрываем таланты, мы создаем систему, где энергия и идеи каждого преобразуются в конкретный вклад в развитие страны. Именно на таких площадках, как Медиафорум в Калининграде, и формируется актуальная повестка для всей медиаиндустрии», – подчеркнул генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Медиафорум проекта «ТопБЛОГ» пройдет 22–24 октября в образовательном центре «ШУМ» Калининградской области под девизом «ШУМный контент». Здесь соберутся самые яркие блогеры и авторы страны, чтобы решать живые медиазадания, презентовать креативные проекты и работать с реальными кейсами от партнеров и наставников проекта. Участников ждут встречи с лидерами индустрии, дискуссии о будущем медиасферы, практикумы по созданию социально значимого контента и менторские консультации от ведущих экспертов.

От Ленинградской области на Медиафорум проекта «ТопБЛОГ» приглашены инженер-конструктор и блогер об экологии Юлия Мелехина и учитель английского языка, руководитель центра «Точка роста» в Синявино Дарья Полозова, а также молодой медиаспециалист Матвей Цветков.

Юлия Мелехина совмещает профессию инженера и увлечение фридайвингом с творчеством в блогосфере. В своем блоге она придумала персонажа – русалочку Лани, которая в анимационных историях становится проводником для детей в мир океана. Через сказки и мультфильмы Юлия рассказывает о красоте подводного мира и одновременно учит беречь природу, показывая, что даже маленькие шаги – отказ от пластика или уборка мусора – имеют значение. Ее блог объединяет спорт, экологию и детскую фантазию, вдохновляя родителей и детей на добрые дела.

«Участие в программе «Медиакампус» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стало для меня настоящим откровением. Я поняла, что блог может вдохновлять людей на осознанность и реальные действия, а для меня самой это был важный этап личного роста», – поделилась своими впечатлениями об участии в проекте «ТопБЛОГ» автор из Ленинградской области Юлия Мелехина.

Дарья Полозова – молодой педагог, для которого блог стал способом показать, что школа сегодня может быть открытой, современной и вдохновляющей. Она пишет о том, как меняется образ учителя, разрушая стереотипы о «уставшем педагоге у доски». В блоге Дарьи – рассказы о путешествиях, образовательных трендах, опыте работы в маленьком поселке, а также честные размышления о трудностях и радостях профессии. Ее аудитория ценит эту искренность и видит в ней живой пример того, что учитель может быть интересным, энергичным и настоящим другом своим ученикам.

«Участие в программе «Медиакампус» – это настоящая творческая лаборатория. Я перестала бояться камеры, научилась превращать идеи в интересный контент и самое главное – поверила в себя. Теперь я точно знаю, что то, что я делаю, ценно для других», – добавила автор из Ленинградской области Дарья Полозова.

Матвей Цветков – медиаспециалист и блогер, который уже более семи лет развивается в сфере медиа. Начав как фотограф, он со временем освоил видеосъемку, дизайн и SMM, а два года назад запустил личный блог. Сегодня Матвей делится опытом и мотивацией с молодыми активистами, рассказывая о реальном пути в медиаиндустрии и показывая, что за кадром любого успеха стоит труд и настойчивость. Его блог помогает начинающим авторам поверить в себя и избежать ошибок, с которыми сталкиваются новички.

В своих выпускных проектах участницы затронули важные социальные вопросы. Юлия посвятила работу проблеме загрязнения рек и океанов, создавая обучающие мультфильмы для детей об экологии и заботе о природе. Дарья подняла тему кадрового кризиса в школах – нехватки педагогов и ее последствий для качества образования, рассматривая проблему через свой личный опыт работы учителем. Матвей обратился к теме буллинга творческих подростков-активистов, показав, как давление и травля в сети могут сломать желание развиваться и проявлять инициативу.

В рамках Медиафорума состоится финал трека «Медиакампус» пятого сезона проекта «ТопБЛОГ». До поездки на событие 150 авторов лучших выпускных работ пройдут онлайн-защиты своих выпускных работ, где представят медиапроекты и в прямом диалоге с экспертами подтвердят их актуальность и потенциал. Имена победителей пятого сезона проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» будут названы на торжественной церемонии в заключительный день форума.

Сегодня образовательные возможности проекта «ТопБЛОГ» открыты для всех жителей страны. Каждый желающий может бесплатно пройти программу «Медиакампус», чтобы прокачать навыки в сфере медиа, контента и личного бренда. Кроме того, запущен новый курс по ораторскому мастерству, регистрация на программы доступна на сайте проекта topblog.rsv.ru.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Его цель – находить, обучать и поддерживать авторов, которые создают социальный контент в диалоге с повесткой современной России. Принять участие в проекте могут авторы контента без возрастных и географических ограничений.