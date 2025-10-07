В Гатчине пройдёт областная выставка работ людей старшего возраста «Добрых рук мастерство»
С 27 октября по 5 ноября в Гатчине будет работать выставка творческих работ старшего поколения «Добрых рук мастерство». Подать заявку на участие можно до 26 октября.
Мероприятие организовано Региональной общественной организацией «Школа третьего возраста» при поддержке гранта Губернатора Ленинградской области в рамках проекта «Третий возраст - новые возможности».
Цель выставки — не только продемонстрировать художественные таланты людей «серебряного» возраста, но и показать их активную жизненную позицию. Экспозиция станет площадкой для демонстрации разнообразия видов декоративно-прикладного искусства, которыми владеют жители области.
Выставка работ состоится 27 октября – 5 ноября по адресу: Гатчина, проспект 25 Октября, д. 5, Киноконцертный зал «Победа».
К участию в выставке приглашаются люди старшего возраста, занимающиеся любыми видами декоративно-прикладного творчества (вязание, вышивка, резьба по дереву, лоскутное шитье, керамика и др.), и творческие коллективы.
Чтобы представить свою работу на выставке, до 26 октября нужно направить заявку установленной формы на электронную почту: gtnvozrast@yandex.ru (с пометкой «Областная выставка»). Подробнее https://vk.com/wall-54028566_9061.