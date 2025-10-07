В Гатчине пройдёт областная выставка работ людей старшего возраста «Добрых рук мастерство»

Мероприятие организовано Региональной общественной организацией «Школа третьего возраста» при поддержке гранта Губернатора Ленинградской области в рамках проекта «Третий возраст - новые возможности».

Цель выставки — не только продемонстрировать художественные таланты людей «серебряного» возраста, но и показать их активную жизненную позицию. Экспозиция станет площадкой для демонстрации разнообразия видов декоративно-прикладного искусства, которыми владеют жители области.

Выставка работ состоится 27 октября – 5 ноября по адресу: Гатчина, проспект 25 Октября, д. 5, Киноконцертный зал «Победа».

К участию в выставке приглашаются люди старшего возраста, занимающиеся любыми видами декоративно-прикладного творчества (вязание, вышивка, резьба по дереву, лоскутное шитье, керамика и др.), и творческие коллективы.

Чтобы представить свою работу на выставке, до 26 октября нужно направить заявку установленной формы на электронную почту: gtnvozrast@yandex.ru (с пометкой «Областная выставка»). Подробнее https://vk.com/wall-54028566_9061.