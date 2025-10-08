Суйду называют картофельной столицей России. В XVIII веке владелец этой усадьбы, прадед великого поэта Александра Пушкина, Абрам Ганнибал одним из первых в стране начал выращивать здесь «земляное яблоко» по поручению Екатерины II. В честь этого исторического события в Суйде уже более 20 лет проводят веселый и сытный осенний праздник «Картофельный разгуляй».

На этот раз гостей праздника радовали выступления вокальных и танцевальных коллективов. Для юных посетителей проходили мастер-классы и игровые программы, подготовленные сотрудниками Елизаветинского культурно-библиотечного комплекса, Новосветского культурно-досугового центра «Лидер», Дружногорского культурно-досугового центра и других.

Всех собравшихся приветствовала депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина.

- Рада нашей встрече в картофельной столице России, – сказала Людмила Анатольевна. - В Суйде бережно хранят историю своей малой родины. Очень важно, что здесь продолжают выращивать картофель, ведь как говорят: картофель в грядке – зима в достатке.

В Суйде и сейчас функционирует сельскохозяйственное предприятие ООО «Семеноводство». На празднике урожая чествовали ветеранов хозяйства и лучших молодых специалистов, которые внесли вклад в развитие картофелеводства.

Также в этот день подвели итоги традиционного творческого конкурса для детей «Красавица-картошка». Участие в конкурсе приняло 56 поделок, выполненных жителями гатчинской земли из картофеля. Дети и подростки творили в номинациях «Чудо-техника», «Забавные животные и сказочные персонажи» и «Свободная тема».

Жюри конкурса выбрало по три лучших работы в трех возрастных категориях. В возрастной категории до 8 лет в тройку лучших вошли: Елизавета Ковальчук, София Васильева и Ксения Богданова. Среди участников от 8 до 17 лет награждены: Марк Шарапенков, Софья Чепракова и Милена Дорофеева. В возрастной категории 17+ лучшими стали: Андрей Леонов, Наталья Цвелёва и Мелике Озкул. Победители получили дипломы и призы от организатора праздника – комитета по культуре и туризму Гатчинского округа.

Гости мероприятия дегустировали разные сорта картофеля от исследовательского института «Белогорка», который находится в Гатчинском округе. Здесь же можно было приобрести семенной картофель.

Угощением для всех гостей праздника стали 76 килограммов вкуснейшего горячего картофеля с тушенкой.

Юлия Лысанюк