Ученики Большеколпанской школы написали агродиктант

Агродиктант проходит впервые и приурочен к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Написать его можно c 8 по 12 октября в онлайн-формате на портале агродиктант.рф, а также на офлайн-площадках, одна из которых была организована в Большеколпанской школе.

- Это событие стало для нас - как для педагогов, так и наших учеников - настоящим открытием. Особенно хочется отметить активное участие в агродиктанте трех агроориентированных классов нашей школы: 7б, 10 и 11 классов. Самоотдача и энтузиазм, проявленные классными руководителями Юлией Валерьевной Коваленко, Анастасией Сергеевной Васильевой, Ольгой Александровной Венедиктовой, учителем ОБЗР Илоной Романовной Легостаевой, заслуживают отдельной благодарности. Они смогли заинтересовать ребят, объединить их общей целью и поднять командный дух, – рассказала директор школы Галина Ибадова.

Агродиктант – это уникальная возможность проверить свои знания в области сельского хозяйства, расширить кругозор и узнать много нового о современных аграрных технологиях и тенденциях. Вопросы диктанта были не только познавательными, но и заставляли задуматься о важности сельского хозяйства для нашей страны, о его роли в обеспечении продовольственной безопасности и устойчивом развитии.

Для написания диктанта в Большеколпанской школе были созданы комфортные условия, педагоги оказывали участникам необходимую поддержку.

- Сегодня в школе чувствовалась атмосфера праздника и сопричастности к общему делу. Мы считаем, что участие в агродиктанте – это важный шаг в популяризации аграрных профессий среди молодежи и повышении престижа сельского труда. Отличный способ заинтересовать школьников наукой, технологиями и инновациями, которые сегодня активно развиваются в сельском хозяйстве. Хочется выразить огромную благодарность организаторам Всероссийского агродиктанта за такую замечательную инициативу и за возможность нашей школе принять участие в этом значимом событии. Уверены, что агродиктант станет доброй традицией и будет способствовать развитию аграрного образования в нашей стране. Мы с нетерпением ждем результатов! – сказала Галина Ибадова.

Проект реализуется в рамках народной программы, при поддержке федерального партийного проекта «Российское село» партии «Единая Россия», Россельхозбанка, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

Участники должны ответить на 30 вопросов из различных сфер сельского хозяйства. На выполнение заданий отводится 45 минут. Вопросы агродиктанта разделены на четыре категории сложности: для детей до 12 лет, подростков от 12 до 18 лет, взрослых без профильного образования и опыта работы в сфере АПК и взрослых с профильным образованием и опытом работы в сфере АПК. Каждый зарегистрированный участник получит электронный сертификат, а победители будут награждены дипломами.