Пламенская школа: к «Точке роста» – за 80 лет

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, поздравляя педагогический коллектив со славным юбилеем, подчеркнула, что во все времена школа была не только местом, где дают знания, но и фундаментом будущего для каждого ребенка, и этот фундамент закладывают учителя, сопровождая своих учеников на протяжении всех школьных лет:

- В каждом выпускнике – не только ваши знания, но и ваша душа, ваше сердце, ваша любовь. Пламенская школа – ровесница нашей Великой Победы, и сегодня вы продолжаете воспитывать победителей. Наша же миссия как руководителей – сделать всё, чтобы школа стала одной из самых современных.

Людмила Николаевна поблагодарила руководство и коллектив Пламенской школы за те новации, которые учителя привносят в воспитательный и образовательный процессы, а также отметила большие перспективы: с 2027 года Пламенская школа войдет в муниципальную программу реновации, а уже на будущий год начнется глобальная реконструкция школьного стадиона, который, безусловно, будет востребован не только школьниками, но и всеми жителями Сяськелево.

Людмила Нещадим объявила благодарность директору – Маргарите Михайловне Алексеевой, возглавляющей Пламенскую школу уже 17 лет. За эти годы школа достойно прошла разные этапы и по-прежнему держит высокую планку, являясь новатором во многих направлениях. Новая цель – открытие профильных агроклассов, учитывая, что Сяськелевская территория испокон века была сельскохозяйственной. Глава администрации вручила соответствующий подарок школе – сертификат на приобретение системы гидропоники.

С 80-летием Пламенскую школу поздравляли выпускники, друзья и почетные гости: глава Сяськелевского территориального управления Елена Федорова, представители воинской части и племзавода «Пламя», руководители Сяськелевской школы искусств, библиотеки и культурно-досугового центра и другие.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко выступила с теплыми поздравительными словами и вручила сотрудникам школы благодарственные письма от областного парламента. Также за большой вклад в развитие системы образования и в связи с 80-летием учреждения коллектив Пламенской школы награжден почетной грамотой регионального Заксобрания, и Татьяна Викторовна вручила в подарок школе денежный сертификат.

От керосиновой лампы – до олимпиадного центра

...За 80 лет Пламенская школа из бревенчатой избы с печным отоплением стала настоящим центром образования, прочно удерживая пальму первенства во многих начинаниях.

Школа была основана в победном 1945 году. Сначала это была Вохоновская семилетка в одноэтажном деревянном здании на три классных комнаты в деревне Миккино, а младшие классы учились в Вохоново. Отопление было печное, освещение – керосиновое. В 60-е годы школа переехала в Сяськелево, установились тесные связи с военной частью в Тойворово, совхоз «Пламя» стал шефом школы.

В своем нынешнем здании школа разместилась в 1978 году, тогда же она была переименована в Пламенскую восьмилетнюю – и забурлила школьная жизнь. Уже в 80-е годы педагогический коллектив стал получать награды за реформы и победы в соцсоревновании, а школа была преобразована в среднюю. В 1997 году Пламенская школа впервые была объявлена Школой года на областном конкурсе, и началась нескончаемая череда побед и достижений на муниципальном, региональном и всероссийском уровне.

Подтверждая свою репутацию пионера, в 2021 году Пламенская школа возродила Юнармейское движение, создав отряд «Пламя» и спортивный клуб «Феникс». Юнармейцы и спортсмены школы стали достойными преемниками предыдущих поколений и принялись завоевывать победы на соревнованиях.

В 2022 году Пламенская школа подписала соглашение с Пограничным управлением ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и с отрядом пограничного контроля «Санкт-Петербург». В школе стало развиваться движение «Юные друзья пограничников», и в результате в Сяськелево был открыт первый кадетский класс пограничной направленности. Теперь дисциплинированные ребята в зеленых беретах – настоящее украшение школы. И 2022 год стал новой вехой в реализации программы развития начальных классов «Орлята России».

В 2023 году в Пламенской школе был создан театр «Мозаика» и военно-патриотический клуб им. М.Д. Скобелева. А в 2024-м в школе открылся образовательный центр «Точка роста» естественно-научной направленности, и начал активную работу олимпиадный центр «Искорка», вовлекающий ребят в научно-исследовательскую деятельность. Сегодня школьники Сяськелевского края ежегодно становятся призерами и победителями муниципальных и региональных олимпиад, а также чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Преподавание в младших классах».

Учителя Пламенской школы растят достойную смену, чтобы из каждой искорки таланта разгорелось настоящее пламя успеха.

Екатерина Дзюба