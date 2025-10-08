Пламенская школа: к «Точке роста» – за 80 лет
Пламенской школе в деревне Сяськелево исполнилось 80 лет. Свой юбилей школа отметила концертом, на котором присутствовали почетные гости, звучало много добрых пожеланий и поздравлений. Праздник прошел душевно, в атмосфере искренности, теплоты и ностальгии. Ученики, выпускники и родители признавались в любви родной школе и выражали сердечную благодарность учителям, достойно воспитавшим несколько десятков поколений жителей Сяськелевской земли.
Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, поздравляя педагогический коллектив со славным юбилеем, подчеркнула, что во все времена школа была не только местом, где дают знания, но и фундаментом будущего для каждого ребенка, и этот фундамент закладывают учителя, сопровождая своих учеников на протяжении всех школьных лет:
- В каждом выпускнике – не только ваши знания, но и ваша душа, ваше сердце, ваша любовь. Пламенская школа – ровесница нашей Великой Победы, и сегодня вы продолжаете воспитывать победителей. Наша же миссия как руководителей – сделать всё, чтобы школа стала одной из самых современных.
Людмила Николаевна поблагодарила руководство и коллектив Пламенской школы за те новации, которые учителя привносят в воспитательный и образовательный процессы, а также отметила большие перспективы: с 2027 года Пламенская школа войдет в муниципальную программу реновации, а уже на будущий год начнется глобальная реконструкция школьного стадиона, который, безусловно, будет востребован не только школьниками, но и всеми жителями Сяськелево.
Людмила Нещадим объявила благодарность директору – Маргарите Михайловне Алексеевой, возглавляющей Пламенскую школу уже 17 лет. За эти годы школа достойно прошла разные этапы и по-прежнему держит высокую планку, являясь новатором во многих направлениях. Новая цель – открытие профильных агроклассов, учитывая, что Сяськелевская территория испокон века была сельскохозяйственной. Глава администрации вручила соответствующий подарок школе – сертификат на приобретение системы гидропоники.
С 80-летием Пламенскую школу поздравляли выпускники, друзья и почетные гости: глава Сяськелевского территориального управления Елена Федорова, представители воинской части и племзавода «Пламя», руководители Сяськелевской школы искусств, библиотеки и культурно-досугового центра и другие.
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко выступила с теплыми поздравительными словами и вручила сотрудникам школы благодарственные письма от областного парламента. Также за большой вклад в развитие системы образования и в связи с 80-летием учреждения коллектив Пламенской школы награжден почетной грамотой регионального Заксобрания, и Татьяна Викторовна вручила в подарок школе денежный сертификат.
От керосиновой лампы – до олимпиадного центра
...За 80 лет Пламенская школа из бревенчатой избы с печным отоплением стала настоящим центром образования, прочно удерживая пальму первенства во многих начинаниях.
Школа была основана в победном 1945 году. Сначала это была Вохоновская семилетка в одноэтажном деревянном здании на три классных комнаты в деревне Миккино, а младшие классы учились в Вохоново. Отопление было печное, освещение – керосиновое. В 60-е годы школа переехала в Сяськелево, установились тесные связи с военной частью в Тойворово, совхоз «Пламя» стал шефом школы.
В своем нынешнем здании школа разместилась в 1978 году, тогда же она была переименована в Пламенскую восьмилетнюю – и забурлила школьная жизнь. Уже в 80-е годы педагогический коллектив стал получать награды за реформы и победы в соцсоревновании, а школа была преобразована в среднюю. В 1997 году Пламенская школа впервые была объявлена Школой года на областном конкурсе, и началась нескончаемая череда побед и достижений на муниципальном, региональном и всероссийском уровне.
Подтверждая свою репутацию пионера, в 2021 году Пламенская школа возродила Юнармейское движение, создав отряд «Пламя» и спортивный клуб «Феникс». Юнармейцы и спортсмены школы стали достойными преемниками предыдущих поколений и принялись завоевывать победы на соревнованиях.
В 2022 году Пламенская школа подписала соглашение с Пограничным управлением ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и с отрядом пограничного контроля «Санкт-Петербург». В школе стало развиваться движение «Юные друзья пограничников», и в результате в Сяськелево был открыт первый кадетский класс пограничной направленности. Теперь дисциплинированные ребята в зеленых беретах – настоящее украшение школы. И 2022 год стал новой вехой в реализации программы развития начальных классов «Орлята России».
В 2023 году в Пламенской школе был создан театр «Мозаика» и военно-патриотический клуб им. М.Д. Скобелева. А в 2024-м в школе открылся образовательный центр «Точка роста» естественно-научной направленности, и начал активную работу олимпиадный центр «Искорка», вовлекающий ребят в научно-исследовательскую деятельность. Сегодня школьники Сяськелевского края ежегодно становятся призерами и победителями муниципальных и региональных олимпиад, а также чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Преподавание в младших классах».
Учителя Пламенской школы растят достойную смену, чтобы из каждой искорки таланта разгорелось настоящее пламя успеха.
Екатерина Дзюба