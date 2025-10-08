Аэроглиссеры на глади Оредежа

Организатором выступил Гатчинский дворец детского творчества, а именно Игорь Викторович Демьянов – идейный вдохновитель и руководитель авиамодельного кружка «Взлет». Цель соревнований – популяризировать судомодельный спорт, развить инженерное мышление и навыки управления среди детей и молодежи. И, конечно, были выявлены сильнейшие в этом зрелищном виде спорта.

Прошли соревнования на лодочной станции реки Оредеж в поселке Сиверский. Всего свои силы решили испытать три команды: авиамодельный кружок «Взлет» Гатчинского дворца детского творчества из Сиверской (12 человек), команда «Полет» из Старосиверской (4 человека) и команда «СПб» из Санкт-Петербурга (3 человека).

Участники продемонстрировали высокий класс подготовки своих моделей и отличное пилотирование на дистанции. Борьба была напряженной, а накал страстей – высоким.

В старшей группе места распределились так: Тихон Хуторской – 1 место, Артем Хрипаченко – 2 место, Андрей

Бондаренко – 3 место, все из команды «Взлет».

Среди младших участников ситуация следующая: Александр Хуторской («Взлет») занял 1 мес-то, Валерий Торочков («СПб») – 2 место, Иван Гущин («Полет») – на 3 месте.

На общем заезде всех участников на пьедестал поднялись ребята из команды «Взлет»: Абубакр Нурматов – на первую ступень, Федор Хуторской – на вторую, Петр Ланкович – на третью.

В итоге команда «Взлет» завоевала первое место, второе место – у команды «СПб», третье место – у команды «Полет».