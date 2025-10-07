В Гатчинском ТЮЗе — страсти по Гоголю!

В основу постановки положены четыре произведения Н.В. Гоголя - «Невский проспект», «Нос», «Портрет», «Шинель». Об актуальности художественной классики в наши дни и о том, кому и почему будет интересен этот спектакль, мы поговорили с художественным руководителем ТЮЗа Еленой Котельниковой.

- Сейчас ведется много разговоров о том, можно ли осовременивать классические произведения, - говорит Елена Николаевна. - Я считаю, что можно. Театр постоянно меняется, подстраиваясь под современного зрителя. Так уж происходит, что меняется всё — зрители, артисты, само время. Я считаю, что классическое произведение потому и является классикой, что не теряет своей актуальности никогда, всегда остается современным. Поэтому некоторые произведения канули в неизвестность, а другие почему-то живут. Классические произведения должны быть максимально понятными для современного зрителя, что мы и пытаемся сделать в этом спектакле. Мы подошли к петербургским повестям Гоголя с большой любовью, сохраняя текст, авторский замысел, сам дух произведения. Просто всё это мы перенесли в современность, несколько изменив видение гоголевских историй.

Спектакль «Петербургские повести» рассчитан на взрослых и школьников, начиная с 14 лет.

- Одной из наших главных задач было привлечь именно молодое поколение, чтобы, посмотрев наш спектакль, школьники захотели прочесть Гоголя, - говорит Елена Котельникова.

Можно сказать, что главным героем постановки Даниила Мищенко стал Петербург, если конкретнее, его сердце - Невский проспект. Это спектакль о Петербурге как таковом, спектакль вне времени, в котором сплелись мистика, образы Гоголя и размышления о нас самих. Петербург в нем выступает как живая стихия, полная тайн, мифов и сатиры. На сцене оживают узнаваемые гротескные типажи, а Невский проспект становится «всеобщей коммуникацией города», где прошлое сталкивается с настоящим. Трансформируя гоголевские образы, создатели спектакля задаются вопросом: что изменилось, а что осталось прежним?

Режиссер спектакля Даниил Мищенко закончил театральную академию в Санкт-Петербурге совсем недавно, в 2024 году. У него уже есть две постановки в театрах Санкт-Петербурга — спектакль «Страх и нищета в Третьей Империи» по пьесе Бертольда Брехта и «Царь Эдип» по пьесе Софокла.

- С гатчинским ТЮЗом я знаком уже давно — приезжал сюда на постановку моего педагога Алексея Утеганова «Страшные сказки» по произведениям Шекспира, - говорит Даниил. - Тогда же здесь работал мой педагог по пластике Антон Пестов. Размышляя над новым проектом для ТЮЗа, я решил, что артистам именно этого театра очень подошел бы формат гротесково-фарсовый и, одновременно, трагический. И я решил, что это будет Гоголь сегодня. Свою роль сыграла и близость с Петербургом, и то, что все мы знаем, что такое Невский проспект, как он шумит и чем живет.

Затем началось исследование заявленного материала, работа над инсценировкой.

- В нашем спектакле есть несколько пластов смысла, которые раскрываются по-разному в зависимости от возраста и подготовки зрителя, - отмечает режиссер. - Он буквально пронизан мифологией Невского проспекта. Для меня важно, чтобы зритель вместе со мной находился в диалоге и рассуждении. Это не просто пересказ повестей. Это целый мир, в котором разные истории идут параллельно, иногда сплетаясь, чтобы в определенный момент столкнуться в одной точке. Эта точка определена географически — пересечение Невского проспекта с каналом Грибоедова. Через это место проходят все наши герои: майор Ковалев бежит за своим носом, Пискарев следует за незнакомкой, идут поручик Пирогов и Акакий Акакиевич.

Есть еще одна точка, в которой сходятся все эти персонажи — искушение. Но на искушении сходятся все люди. У каждого всегда есть момент искушения. В нашем спектакле мы исследуем тему искушения: как и почему люди не могут его преодолеть, что они чувствуют, когда оказываются отвергнутыми всеми. Одиночество, чувство брошенности, уязвимость — все это испытывают герои Гоголя. При этом наш спектакль нельзя назвать трагичным, скорее, он сатиричен. В нем есть драйв, который удалось передать артистам.

Премьера спектакля «Петербургские повести» состоится в Гатчинском ТЮЗе в пятницу, 10 октября, в 19.00 (Гатчина, Революционный переулок, д.1, Центр творчества юных).

Приходите размышлять, погружаться в атмосферу мистики и открывать Петербург в новом, неожиданном свете!

Юлия Лысанюк