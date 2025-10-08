День доброты и уважения в Белогорском ДК

В Белогорском доме культуры праздник прошел при аншлаге. Задала тон выступающим сотрудница Дома культуры Светлана Иванова, открывшая концерт песней Раймонда Паулса «Листья желтые».

Украшением концерта стали танцевальные номера Анны Баркайм «Эх! Бедовая», Евы Вайга и Галины Аваян (хореографический коллектив «Комплемент», рук. Татьяна Шелькова), Ксении Ивановой (хореографический коллектив «Созвездие», рук. Анна Яснова).

Тонко, лирично несколько песен прошлых лет исполнила очаровательная Ольга Образцова, в том числе романс из репертуара Изабеллы Юрьевой «Саша, ты помнишь наши встречи», «Давай придумаем вечеринку» и «Пусть повезет в любви». Лирическую тему подхватило трио вокальной студии «Вдохновение» Белогорского ДК Виктория Туленкова, Наталья Петрова и Ирина Лысенко песнями «В горнице моей светло», «Что это сердце сильно так бьется».

Пожалуй, самые горячие аплодисменты слушателей снискала совсем юная певица Мирослава Иорданова, задорно исполнившая песни «Бабушка рядышком с дедушкой» и «Я устала». Ее маме, Виктории Иордановой, с хитом 60-х «Черный кот» подпевал с удовольствием весь зал. Душевно исполнил песню «Родительский дом» Сергей Евич.

Тепло встречал зал каждое появление ансамбля песни и танца «Рябинушка» (руководитель и солистка Надежда Ломова). Большинство участниц живет в Белогорке или рядом, в Новосиверской. Особенно удалась песня с подтанцовкой «Ромашки» из репертуара Елены Ваенги в ярких цыганских костюмах с элементами цыганского танца.

Представителей старшего поколения поздравил и.о. главы Сиверского теруправления Андрей Головин. На празднике были награждены подарками семейные пары, которые в этом году отпраздновали юбилеи: 55-летие совместной жизни – Михаил Семенович и Любовь Сергеевна Ланцевы, Иван Иванович и Татьяна Николаевна Фукс; полувековой юбилей – Николай Иванович и Валентина Ивановна Архиповы, Михаил Матвеевич и Татьяна Николаевна Вэнскэ.

Людей серебряного возраста поздравили также первый секретарь Гатчинского райкома КПРФ Виктор Тарасов и председатель районного отделения общественного движения Всероссийский женский союз «Надежда России» Татьяна Дроздова.

В завершение праздничного концерта Светлана Иванова проникновенно исполнила песню «Дорогие мои старики».

Большое спасибо всем артистам за доставленное удовольствие от зрителей.

Галина Хохлова

Фото Лины Подвязкиной