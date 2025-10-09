До свиданья, лето бабье!

- Сегодня последний теплый солнечный день, потому что вечером подходит атмосферный фронт, и по всему региону начинается перестройка погоды. В ближайшие выходные придут циклоны, пойдут дожди, 11 октября будет особенно дождливым. На следующей неделе похолодает, и температура воздуха не поднимется выше десяти градусов. Северные ветры начнут дуть с субботы, придет более холодная воздушная масса – правда, еще не настольно холодная, чтоб ожидать заморозков. Снег может пойти разве что во второй половине месяца, но покровом он не ляжет.

Как заметил главный синоптик, осень опять выдалась теплая. Нынешний сентябрь стал третьим по счету после сентябрей 2023 и 2024 года, которые были экстремально теплыми за 145 лет наблюдений в нашем регионе

- Октябрь тоже стоит теплым: мы вышли из холодной полосы первых трех дней и вошли в теплую полосу, – говорит Александр Михайлович. – Получается, что первая половина месяца – очень теплая, а к концу – по долгосрочному прогнозу – температура будет три-восемь градусов, начнутся заморозки, снег, который выпадет и тут же растает. В целом, октябрь выходит на температурную норму. Что касается осадков, сейчас придут дожди и за несколько дней тоже доведут ситуацию до нормы.

- Зима возьмет свое?

- Сложно спрогнозировать на такой длительный период, но Гидрометцентр России уже составил прогноз. Температура ожидается чуть-чуть выше нормы – для зимних месяцев, и мы делаем акцент на том, что предстоящая зима будет холоднее, чем прошлая. А прошлая была вполне комфортная – со снегом, но без сильных морозов. В этом году должно быть попрохладнее, но это нормальная зима для нашего региона.

Как подчеркнул Александр Колесов, на наш регион влияют циклоны с Атлантики, которые всегда будут выносить теплую воздушную североатлантическую массу. Пресловутое глобальное потепление просматривается, в России из года в год становится теплее, но с переменным успехом: пики тепла и холода идут по синусоиде, и наука пока не может предсказать, когда случится следующий взлет или падение.

Екатерина Дзюба