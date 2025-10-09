Князь Александр Невский – защитник земли Русской

Великий князь Александр Невский стал политическим лидером Русской земли очень рано, в двадцать лет, возглавив страну в один из самых тяжелых и опасных периодов ее истории. Каким он был? Что мы знаем о нем, помимо двух его знаменитых сражений с иноземцами на Неве и на льду Чудского озера? Почему имя Александра Невского навсегда вошло в анналы нашей истории и в святцы Русской Православной церкви? Почему память о нем так важна именно сейчас, когда на Русской земле вновь разгорелась страшная война?

«Не в силе Бог, но в правде»

Князь Александр Ярославич Невский жил и действовал в чрезвычайно сложной исторической обстановке. В конце 30-х – начале 40-х годов XIII века на долю русского народа выпали тяжкие испытания. Раскинувшимся на Восточно-Европейской равнине между Европой и Азией русским землям угрожали с трех сторон могущественные противники: Литовское княжество, западные католические страны и татаро-монгольская Орда. На карту были поставлены не только свое-

образие и самобытность Руси, но и само ее существование. Оказавшись между двух огней, Русь не могла устоять и спастись, борясь одновременно на два фронта. Русским князьям предстояло выбирать между Востоком и Западом. Историческая задача, стоявшая перед ними, была двоякой: не только защитить границы Руси, но и укрепить национальное самосознание в самом государстве. Именно это удалось сделать князю Новгородскому, герою Невской и Ледовой битв Александру Ярославичу.

Как предполагают исследователи, Александр Ярославич родился в городе Переяславле-Залесском около 30 мая 1220 года. Он был вторым сыном великого князя Владимирского и князя Переяславского Ярослава Всеволодовича, внуком Всеволода Большое Гнездо и правнуком Юрия Долгорукого.

Русские князья были не только правителями, но и воинами-профессионалами. В возрасте четырех лет княжича уже посадили на коня и опоясали боевым мечом – так проходил древний обряд посвящения мальчика в воины. С этого времени он мог руководить дружиной. Воинской подготовке юного Александра уделялось большое внимание. Под руководством опытных дружинников он постигал ратное умение: действовать копьем, владеть мечом и метко стрелять из лука.

В пятилетнем возрасте у детей владимирских князей начиналось обучение грамоте. В их распоряжении имелось богатое собрание древних латинских, греческих и русских книг.

В 1234 году, в возрасте четырнадцати лет, Александр принял участие в походе новгородского войска под руководством отца против рыцарей-меченосцев, захвативших город Юрьев (Дерпт). Участие в этом походе обогатило практически военные знания Александра.

В 1236 году, в возрасте шестнадцати лет, Александр стал князем-наместником в Новгороде. Для молодого князя началась трудная школа самостоятельной политической жизни. Он внимательно изучал боевой опыт новгородцев, который не раз ему пригождался в дальнейшем.

Еще в юности Александр Ярославич одержал две победы, которые сделали его знаменитым. В 1240 году великий князь выступил против могущественного шведского войска, возглавляемого ярлом Биргером. Это выступление было обеспечено хорошо налаженной разведкой, благодаря которой русское войско, используя элемент внезапности, разгромило противника на реке Неве. Отсюда и произошло прозвище Александра – Невский. По преданию, перед Невской битвой князь произнес перед войском знаменитые слова: «Не в силе Бог, но в правде». Вспомним слова псалмопевца, который сказал: «Одни с оружием, а другие на конях, мы же имя Господа Бога нашего призовем; они, поверженные, пали, мы же устояли и стоим прямо. Не убоимся множества ратных, яко с нами Бог».

Вторая знаменитая битва Александра Невского произошла в 1242 году на льду Чудского озера, где его дружина сражалась с войском Ливонского ордена. В Ледовом побоище князь отказался от равномерного распределения сил: расположив на флангах наиболее сильные полки пехоты, он создал ударные колонны. Русская конница, находившаяся позади боевых порядков «пешцев», в ходе сражения окружила рыцарское войско и, нанеся удар по тылу, завершила его разгром.

Александр Невский побеждал противников и в других сражениях, менее известных. В 1245 году, возглавив новгородское войско, он разбил напавших на Торжок и Бежецк литовцев. В 1256 году сразился со шведами под принадлежавшей тогда Новгороду Нарвой.

Считается, что князь Александр Ярославич не потерпел ни одного поражения, став единственным из русских князей XIII столетия, кто никогда не участвовал в междоусобных войнах.

Выдающиеся победы, которые русское воинство одержало под предводительством Александра Невского, навсегда останутся в отечественной истории. При этом князь обладал не только военными, но и дипломатическими способностями. Понимая, что русская армия не сможет отразить нападения всех врагов и стараясь избежать гибели воинов, он сумел заключить мирное соглашение с самым серьезным противником – Золотой Ордой.

Князь Новгородский, Переяславский, великий князь Владимирский, Александр Ярославич умер 14 ноября 1263 года в Городце-на-Волге и был похоронен в Рождественском монастыре во Владимире.

Память о Невском герое

Конечной целью политики Александра Невского было сохранение русского рода и Русской земли, за что народ почитал его еще при жизни. Когда князь Александр умер, его кончина была воспринята современниками как тяжелейшая утрата для всей Русской земли. Имя Александра Невского навсегда осталось в памяти людей. В русскую культуру он вошел как национальный герой, а спустя 117 лет после его смерти благодарная Русь возвела Александра Невского в ранг святых.

Как пишет историк Ю.К. Бегунов в своем исследовании «Житие Александра Невского в русской литературе XIII–XVIII веков», первое же литературное произведение о великом князе, Житие, неоднократно переписывалось, став основой многих литературных переработок. Уже к XVIII веку было известно не менее пятнадцати редакций Жития, а также многочисленные службы, похвальные слова, летописные сказания о Невском герое.

Почитание князя Александра Невского пережило новый взлет в эпоху петровских реформ. В 1710 году царь Петр повелел заложить на берегу Невы, на месте победы над шведами, одержанной Александром Невским, монастырь в его честь. Впоследствии этот монастырь получил наименование и статус лавры (Александро-Невская лавра).

11 августа 1724 года, когда монастырь был устроен, святые мощи Александра Невского были вывезены из Владимира-на-Клязьме и 30 августа установлены в церкви Благовещения Александро-Невского монастыря. Кроме того, Петр I приказал, чтобы святого Александра впредь изображали на иконах не в схимническом одеянии, а «в ризах Великого князя». С этих пор Александр Невский стал почитаться как небесный покровитель Российской Империи и ее новой столицы, воздвигнутой Петром на месте его славной победы.

Образ Александра Невского в годы Великой Отечественной войны

Военный талант Александра Невского оказал огромное влияние на развитие русского военного искусства. Как известно, великий князь широко применял новшества в военном деле, действовал инициативно, исходя из конкретных условий. В борьбе с агрессорами он прибегал к поддержке народа, опираясь на национальные качества русского ратника: храбрость, стойкость и выносливость. Как свидетельствует история, эстафету подвига русских ратников подхватили советские воины во время Великой Отечественной войны. Имя святого Александра Невского стало символом борьбы с германской агрессией на русских землях.

В этом смысле любопытна история фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», считающегося одной из лучших его картин. Как известно, фильм был создан в 1938 году, в период напряженных политических отношений с властями Германии. Однако, несмотря на его патриотическую направленность, спустя чуть более полугода его сняли с проката, сочтя политически некорректным после заключения пакта Молотова-Риббентропа. Фильм вернулся на экраны кинотеатров только с началом Великой Отечественной войны, и с тех пор к образу великого князя Александра Невского постоянно обращались как к одному из главных примеров вдохновляющего патриотизма. Интересно, что позднее именно великий князь из фильма Сергея Эйзенштейна стал прообразом для создания многих скульптурных, живописных и кинематографических изображений Александра Невского.

7 ноября 1941 года имя Александра Невского прозвучало с главной трибуны страны на Красной площади Москвы, когда Сталин обратился с речью к солдатам Красной армии: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков: Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!»

29 июля 1942 года был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении ордена Александра Невского. Русская Православная церковь организовала сбор пожертвований на строительство авиационной эскадрильи имени Александра Невского. Православные люди верили и верят, что осажденный Ленинград не был взят врагом не только благодаря подвигу его защитников, но и по молитвенному заступничеству святого князя Александра Невского.

Парк Александра Невского в Тосненском районе

В Тосненском районе на берегу реки Тосны не так давно появилось памятное место – парк Александра Невского. Место для него выбрано не случайно: исследователи предполагают, что именно здесь была стоянка князя Александра Ярославича перед Невской битвой.

Главными источниками о битве и пути Александра Невского считаются Новгородская I летопись старшего извода

1330-х гг. и литературный памятник 80-х гг. XIII века «Повесть о жизни и о храбрости благоверного и великого князя Александра», вошедший в историческую литературу как Житие Александра Невского. Согласно преданию, в июле 1240 года Александр, узнав о готовящемся походе шведского короля, собрал свою дружину и направился к Неве. Перед началом похода великий князь помолился в Софийском соборе Великого Новгорода. Двигаясь от Новгорода по берегу Волхова, дружина повернула к Ижоре, перешла брод на Тосне и, соединившись с ижорским войском, двинулась к месту битвы. По легенде, по пути к месту сражения на живописном возвышенном месте на правом берегу реки Тосны Александр Невский вместе с дружиной совершил молебен. Ряд исследователей считает, что легенда имеет под собой историческую основу: по одной из самых вероятных версий, маршрут дружины проходил по Тосне на ладьях, и до сих пор существующий на реке порог вынудил дружину начать пешую часть пути, остановившись здесь для отдыха и молитвы.

Парк Александра Невского начал благоустраиваться на этом месте в 2020 году, к 800-летию великого князя. Проект парка был разработан Центром компетенций Ленинградской области и реализован Парковым агентством. Центральная часть парка, расположенного рядом со знаменитыми «Саблинскими пещерами», вымощена брусчаткой в форме православного креста. По инициативе Российского военно-исторического общества в парке Александра Невского установлен мемориал «Молитва перед боем». Бронзовая композиция состоит из фигуры юного князя, за ним на каменном постаменте изображен скульптурный лик Христа Спасителя с иконы Спаса Нерукотворного.

«Культура живет человеческими идеалами, – писал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев в своем «Слове об Александре Невском». - К одному из таких идеалов принадлежал Александр Невский – защитник и спаситель Руси. Более всего он ценил Правду, земную – народную и небесную – божественную и потому идеальную. «Не в силе Бог, но в правде!», – говорил князь Александр своим дружинникам накануне Невского сражения. И он победил, как побеждал всегда – «силою крестною» и «с малою дружиною».

Подготовила Юлия Лысанюк