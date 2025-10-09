Мероприятие было посвящено Дню воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

Со вступительным словом к участникам обратились руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» Ольга Историк и социальный координатор филиала Артем Камалетдинов.

«Как говорил Константин Симонов: «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди…». Эти слова как никогда актуальны сегодня. Такие патриотические акции невероятно важны, – отметила Ольга Историк. – Они укрепляют связь между отцами и детьми, напоминают о важности любви, верности и поддержки. Мы всегда рядом с семьями наших защитников!»

В рамках мероприятия прошла пленарная сессия с участием Сергея Захарченко, участника СВО, сына Александра Захарченко - первого главы ДНР, социального координатора Валентины Бонько и иерея Вячеслава Шаляпина.

Руководитель филиала Фонда Ольга Историк провела торжественное награждение участников акции «Папа, я рядом!» подарками и дипломами.

Завершился вечер экскурсионной программой по экспозициям исторического парка: «Берлин. Победа! 1945», «Романовы», «Мой Петербург», «СПб. История развития», «Георгиевский зал «За службу и храбрость»».