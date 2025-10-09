Старовозрастным деревьям – диагностика и лечение

Арбористы выполняют вырезку суши, формирование кроны под естественный вид, спиливание скелетных ветвей, производят кронирование опасных скелетных ветвей деревьев, нависающих над дорожками.

Места срезов обрабатываются специальными антисептическими средствами, чтобы обеспечить защиту от атмосферных воздействий и биологических повреждений. Также специалисты устанавливают новые стяжки и корректируют существующие.

Кроме того, запланировано проведение инструментального и томографического обследования деревьев, резистография прикорневой части деревьев и на высоте, обследование корневой системы. Томографическое обследование стволов деревьев позволит оценить внутреннее состояние древесины, зафиксировать и представить наличие и размеры внутренних пустот, гнилей, соотношение живой и сухой древесины. Резистография поможет увидеть расположения и размеры как плотной, так и разрушенной древесины на визуально опасных уровнях дерева – с целью определения безопасности ствола к слому. Томографическое обследование корневой системы покажет расположение корней в радиусе до 2,5 м.

В этом году диагностика и лечение запланировано для 26 деревьев Приоратского и Демидовского парков. Работы проводятся по заказу Паркового агентства в рамках мероприятий по содержанию парков и будут выполнены в течение месяца.