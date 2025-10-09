В Ленобласти — антинаркотическая акция
С 13 по 25 октября 2025 года на территории Ленинградской области пройдёт второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». На период акции открывается «горячая линия».
Рубрики: Общество
Для приёма сообщений граждан об известных им фактах, связанных с нарушениями законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков (в том числе с распространением, употреблением новых потенциально опасных психоактивных веществ («спайсов») и созданием мест хранения наркотиков («закладок»), используется специально выделенный на период проведения акции телефон «горячей линии» ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 8 (812) 573-79-96.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.