«Золотая осень»: опыт Ленобласти — для АПК всей России

Объём производства продукции агропромышленного комплекса в Ленобласти за восемь месяцев 2025 года вырос на 65,2 млрд рублей и составил 357,3 млрд рублей.

Ленинградская область — бесспорный лидер России по производству молока. Более 90% молочного стада — племенное, элитное поголовье. Продуктивность коров — одна из самых высоких в Европе. Ежегодно область продаёт племенной скот за рубеж, в том числе в Беларусь.

«Такой результат невозможен без цифровизации. Мы показали Михаилу Владимировичу нашу разработку — цифровую платформу управления стадом «Молоко 2.0». Готовы масштабировать этот успешный опыт на всю страну. Наша цель — обеспечить племенным поголовьем всю Россию. Но для этого необходима постоянная модернизация. Уже предоставляем на капитальные расходы (капексы) — 25%-ную субсидию, однако одними средствами регионального бюджета здесь не обойтись.

Мы озвучили правительству чёткие предложения: программа поддержки высокопроизводительных хозяйств из федерального бюджета, особое внимание регионам— «локомотивам» в сфере АПК. Именно они должны тянуть за собой всю отрасль.

Также предложили усилить поддержку приобретения техники. Субсидируем 40% от стоимости новой техники, но другим регионам также нужна поддержка. Без современной техники невозможно двигаться вперёд.

Работаем на результат! Вместе мы сможем добиться большего», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Стенд Ленинградской области на «Золотой осени» представляет воссоздание исторического торжища в Старой Ладоге — первой столице Руси, богатого города на торговом пути «из варяг в греки». На деревянной ладье представлены фрукты и овощи, мясные и рыбные деликатесы, сыры и молочная продукция.

В лавках Ладожского торжища выставлены мёд и перепела, кофе и чай, конфеты и пряники, сидры и сбитни. Всего представлено около восьми тонн продукции от 42 компаний и фермерских хозяйств. Для коллективного стенда и дегустаций гостям предлагаются разнообразные товары.

В выставке сельскохозяйственных животных участвуют восемь племенных призёров областных конкурсов породистых животных — молочные коровы и козы, быки мясных пород и чистокровный арабский жеребец.

Делегация аграриев Ленинградской области примет участие в деловой программе, заседаниях и круглых столах.

Продукция и сельскохозяйственные предприятия региона будут представлены в конкурсах профессионального мастерства.