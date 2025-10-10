День безопасности в Пламенской школе

В рамках Дня безопасности ученики 3-4 классов получили ценные знания, которые помогут им действовать правильно в случае чрезвычайной ситуации.

Урок начался с просмотра увлекательного обучающего видеоролика. Ребята узнали много нового и закрепили уже известные правила:

"Спички детям не игрушка!" Было наглядно показано, почему категорически нельзя играть со спичками, зажигалками и легковоспламеняющимися предметами. Даже небольшая шалость может привести к большой беде. Осторожно, электричество! Дети узнали, как правильно обращаться с электроприборами: нельзя тянуть за провода, вставлять в розетки посторонние предметы, а также перегружать электрическую сеть, подключая слишком много устройств в один удлинитель. Видеоролик показал, как короткое замыкание может стать причиной пожара. Как действовать при пожаре. Самое главное – не паниковать! Ребятам четко объяснили, что при обнаружении возгорания нужно немедленно сообщить взрослым, а затем позвонить по номерам 101 или 112. Пути эвакуации: важно заранее знать, где находятся эвакуационные выходы, и как правильно двигаться к ним, не создавая давки. А главное – НИКОГДА не прятаться от огня, ведь спасателям будет сложнее вас найти. Если задымление. Были показаны приемы передвижения в задымленном помещении – прижимаясь к полу, где воздух чище и видимость лучше.

После просмотра видеоролика инспектор провела интерактивную викторину, где каждый смог проверить свои знания и закрепить полученную информацию. Вопросы были интересными и заставляли задуматься!

А затем на инспектора обрушился настоящий шквал вопросов! Дети интересовались буквально всем: от принципов работы огнетушителя и способов его применения до того, сколько времени нужно пожарным, чтобы надеть боевую одежду, и о самых необычных вызовах. Юлия Капбэтут с радостью и очень подробно ответила на каждый любопытный вопрос, превратив урок в живой и открытый диалог.

Этот урок стал не просто занятием, а настоящим вкладом в безопасность каждого ребёнка, заложив основы ответственного поведения.

Помните, знание правил – это ваша главная защита! Берегите себя и своих близких.